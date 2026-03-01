Chiusura del Sigma,  «una perdita per tutta Castel San Giovanni»

«La chiusura del Sigma è una perdita per tutta Castel San Giovanni». La chiusura del supermercato all’interno del centro commerciale Le Cupole è rimbalzata anche in consiglio comunale. Se da un lato è stata espressa solidarietà ai 12 dipendenti finiti in cassa integrazione, dall’altro è stato sottolineata da più parti quanto la chiusura del supermercato, e a cascata la chiusura dell’intera galleria, sia una «perdita per tutta la cittadinanza» per usare le parole del consigliere del gruppo misto Carlo Capelli.. «La situazione dei lavoratori – ha detto la sindaca Valentina Stragliati - ci sta a cuore e ci sta a cuore la funzione sociale del Sigma». Il supermercato era ideale per un’utenza che difficilmente riesce a spostarsi in altre parti della città e che ora si trova in difficoltà.