Cisl Parma Piacenza a congresso: «Ridurre le diseguaglianze»

Pensioni, contratti a tempo determinato e nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, che si inseriscono nei processi di produzione.

Sono molti i temi caldi per il mondo del lavoro e, quindi, dei sindacati. E questi argomenti sono al centro del IV congresso di Cisl Parma Piacenza, iniziato oggi, 23 aprile, a Piacenza Expo. La seconda giornata si terrà domani. 24 aprile, al Grand Hotel Salsomaggiore, in provincia di Parma.

«In questi anni si è allargata la forbice delle disuguaglianze. Per molte persone è difficile mantenere lo stesso potere d'acquisto, ma anche il welfare e la sanità al momento non vivono un buon momento. Per noi la priorità è diminuire il precariato e il lavoro irregolare, non crediamo che la soluzione possa essere il salario minimo». queste le parole di Michele Vaghini, segretario generale di Cisl Parma Piacenza, avviato alla riconferma.