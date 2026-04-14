A Piacenza censiti 170 bed & breakfast, ma molti sono ancora difficili da trovare

Piacenza ha scoperto di avere molti più B&B di quanti pensasse, ma chissà quanto sommerso abusivo c’è ancora da scoprire. Ecco perché è bene fare squadra per garantire un turismo di qualità e sicuro, ed è proprio con questo spirito che Federalberghi e Confcommercio Piacenza hanno organizzato il convegno intitolato “Ospitare in sicurezza”, tenuto ieri pomeriggio alla Sala dei Teatini per informare gli operatori del settore.

Un evento moderato dal giornalista Carlandrea Triscornia e aperto dai saluti della presidente di Federalberghi Piacenza Ludovica Cella, del presidente di Confcommercio Piacenza Raffaele Chiappa e del presidente Federalberghi Emilia Romagna Amedeo Faenza, al quale hanno partecipato diversi esperti: l’assessore al turismo del Comune di Piacenza Christian Fiazza, la dirigente comunale Roberta Vanzo, Elio Mancuso di Imposte Comunali Affini, Ugo Giansiracusa di SIAE, il comandante dei Vigili del fuoco Vito Cristino, Fauso Gaudenzi della Polizia di Stato, il comandante della Guardia di Finanza Nicola Piccolo, Michele Laghi dei Carabinieri, Giuseppe Baracchi dell’Ordine degli Architetti, Giampaolo Ultori dell’Ordine dei Geometri, il direttore di Confcommercio Gianluca Barbieri, Giacomo Giorgi di Noverim, Ivana Garreffa e Fernanda Mendoza di Iscom. «C’è un continuo cambio di normative e di rotta per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere – ha spiegato Cella – quindi dare una giusta informazione è indispensabile per migliorare l’accoglienza nella nostra città».