Arte in via Campagna: i "noodles" in graffiti firmati da John Blond

Emana energia positiva - e non passa di certo inosservata - l’opera al civico 7 di via Campagna realizzata dal noto e talentuoso artista visivo John Blond, catanese di nascita, classe 1991. Sulla saracinesca del negozio del piacentino Nicola Cimadomo è nato il suo primo lavoro in città dopo numerosi interventi realizzati a Torino, Catania, Milano, Barcellona e Londra. Su uno sfondo giallo acceso vibrano quelli che lui chiama i suoi “noodles”, linee nere tremolanti che invadono superfici, oggetti e ambienti trasformandoli in campi di tensione visiva. Tratto distintivo - che gli ha permesso di essere riconoscibile e riconosciuto, anche sui social dove conta oltre 140mila follower - nato da ragazzino quando faceva graffiti.

La "Noodles House" di John Blond situata a Favara, Sicilia L'opera piacentina