Cena al ristorante, tra rincari e nuove strategie. Stasera a "Nel mirino"

Negli ultimi anni andare al ristorante è diventato, per molte persone, una scelta da ponderare con maggiore attenzione. Tra l’aumento dei costi energetici, delle materie prime e dei prezzi al consumo, una cena fuori pesa sempre di più sul bilancio delle famiglie. Il risultato è un pubblico più attento al rapporto qualità-prezzo e un settore della ristorazione chiamato a riflettere sul proprio futuro, cercando nuove strategie per mantenere attrattività senza perdere clientela.

Questa sera “Nel Mirino” indagherà su quella che potremmo ormai definire la “cena salata”, il talk di approfondimento condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi torna puntuale come ogni venerdì alle 21 su Telelibertà. Affronteranno l'argomento diversi esperti del settore ospiti della puntata: Giorgio Lambri, giornalista di “Libertà” e autore della rubrica “Pansa & Tasca”, Cristian Lertora, presidente Fiepet Confesercenti Emilia Romagna, Gianpietro Bisagni, vicepresidente nazionale Agriturist Confagricoltura, Erica Corbellini, responsabile agriturismi Coldiretti Piacenza, Giuseppe Stigliano, docente dell'istituto Raineri-Marcora, e Tiziano Granelli, CEO e co-founder di Bistrot Academy. Si parlerà anche degli agriturismi, delle problematiche attuali e di quello che fanno le istituzioni per queste realtà. Tutte le puntate di “Nel Mirino” sono disponibili on demand sul sito www.liberta.it