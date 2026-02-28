Chiusura Sigma, estetista "prigioniera" della galleria le Cupole

I contraccolpi della chiusura del supermercato Sigma del centro commerciale Le Cupole di Castel San Giovanni si fanno sentire anche sulle restanti attività. Insieme al supermercato tutta la galleria ha chiuso e per i commercianti rimasti «non fa certo un bel vedere» come commentano Greta Magnani e Andrea Molinelli. Se per loro il disagio è legato alla vicinanza con una galleria ormai «desertificata», ancora peggio va a Mira Ndreko. Il suo centro estetico si trova proprio dentro la galleria le cui porte a vetri però, dopo la chiusura del Sigma, sono state chiuse. La sua attività si trova quindi ad essere «prigioniera» di un lungo corridoio ormai vuoto, le cui porte su ambo i lati sono chiuse.

«Devo farmi chiamare dalle clienti e aprire – dice l’estetista – .In pratica sono tagliata fuori da tutto». A disagio si aggiunge disagio perché la galleria del centro commerciale Le Cupole, e il garage sottostante, sono a quanto pare meta di continue scorribande ««di gente poco raccomandabile» dicono le titolari della attività intervistate. «È una storia che avanti da tanto tempo e che qui a Castello sanno tutti - raccontano –.Vanno nel garage qui di sotto, non si sa a fare cosa, e poi vengono qui, anche in pieno giorno a fare ciò che vogliono».