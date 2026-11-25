Una storia lunga oltre 50 anni, costruita insieme alla città e ai suoi abitanti, si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Coin Piacenza si è trasferito in Via XX Settembre 67, confermando la volontà di continuare a essere un punto di riferimento per lo shopping cittadino e rinnovando il proprio legame con il territorio e la sua comunità.

Nel corso degli anni, Coin ha accompagnato l'evoluzione delle abitudini e dei desideri dei piacentini, diventando molto più di un semplice luogo dedicato allo shopping: un punto di riferimento per intere generazioni di clienti, con cui ha costruito un rapporto fondato sulla fiducia, sulla qualità dell'offerta e sulla capacità di rinnovarsi nel tempo.

Il trasferimento in Via XX Settembre 67 rappresenta un'importante occasione di evoluzione, nel segno della continuità. La volontà è quella di proseguire una storia iniziata oltre mezzo secolo fa, mantenendo vivo il legame con Piacenza e con la sua comunità e continuando a offrire un'esperienza di shopping sempre più attuale e in linea con le esigenze della clientela.

La nuova location si presenta con un mix ancora più ricco e articolato, che affianca alla proposta distintiva di Coin nuove opportunità di shopping. Tra le novità, Mango, il brand internazionale di moda che arricchisce l'offerta fashion del department store con le sue collezioni. Si conferma inoltre la presenza di Nespresso che continua ad accompagnare l'esperienza dei clienti con il suo mondo dedicato al caffè.

Con uno sguardo sempre rivolto alle nuove tendenze, Coin così propone un'esperienza di acquisto che spazia dalla profumeria all'abbigliamento per tutta la famiglia, passando per gli accessori e il mondo della casa con Coincasa, il brand che dal 1962 interpreta il gusto italiano del vivere e dell'abitare con creatività e passione, presente con 73 store in Italia e all'estero.