Degustazione e sdraio per godersi un calice di vino: è il Mosso Festival

Il classico giro in centro città in questo fine settimana si trasforma in una degustazione itinerante, con tanto di rilassanti sdraio dove potersi riposare e allo stesso tempo sorseggiare un calice di prelibato vino. La terza edizione del Mosso Festival ha conquistato i piacentini, la manifestazione del vino itinerante che trasforma il centro storico in una grande cantina diffusa si è ripresentata nel cuore di Piacenza con un format rinnovato, un appuntamento primaverile concentrato in due giornate al quale hanno partecipato una quarantina di cantine artigianali.

Battenti aperti questa mattina e già un bel giro di cittadini curiosi di provare la nuova formula organizzata da Tomato e 1000ml in collaborazione con il Comune di Piacenza e con il supporto di Unione Commercianti: la “base” dell'evento è il truck posto in piazzetta Mercanti dove si possono acquistare i biglietti e i calici che danno la possibilità di assaggiare i diversi vini nei punti posizionati in vari locali del centro storico. Proprio accanto al truck ci sono comode sdraio pensate per gli amanti della “meditazione” per gustare al meglio le eccellenze delle cantine artigianali, principalmente arrivano da tutto il nord Italia, ma a farla da padrone sono quelle della nostra provincia che non hanno perso l'occasione di prendere parte all'evento. Domani l'ultima giornata del Festival, dalle 10 alle 19 ed eventi collaterali a chiusura della manifestazione.