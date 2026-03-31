Duemila presenze, successo per la terza edizione di "Mosso Festival"

Il gioco di parole ci sta tutto, perché è proprio il caso di dire che stavolta qualcosa si è “mosso”. Con oltre 2mila presenze registrate si è tramutato in un autentico successo di pubblico la terza edizione del “Mosso Festival”, organizzata da Tomato Studio e 1000ml in collaborazione con il Comune di Piacenza e con il supporto di Unione Commercianti, Iren e Apriti Cielo. «Siamo alla terza edizione, ma questa era un po' una sorta di edizione “zero” per le caratteristiche che aveva – ha spiegato Edoardo Repetti di Tomato Studio – quelle precedenti erano legate alla fiera dei vini e più un contenitore di eventi correlati, quest'anno ci siamo ulteriormente evoluti proponendo per la prima volta una vera degustazione di vini itinerante in giro per il centro di Piacenza. Devo ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di farlo, dalla 100ml di Bergamo ad Apriti Cielo che ci ha aiutato con la scelta dei vini, a ovviamente Comune, Unione Commercianti e Iren per il supporto. Sono arrivati tantissimi visitatori ed è stato un successo, sicuramente riproporremo lo stesso format il prossimo anno puntando a delle novità per poter migliorare ulteriormente un bilancio già molto positivo».