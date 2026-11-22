La riduzione dell’accesso al credito per le piccole imprese, la sfida del ricambio generazionale e la bolletta energetica ormai alle stelle figurano fra i punti di stringente attualità presenti nell’intervento di Dario Costantini, presidente di Cna, all’assemblea nazionale della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa andato in scena, a Roma, a ottant’anni dalla fondazione (9 dicembre 1946), alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma dal palco le sue parole sono soprattutto proiettate al futuro e alle cinque grandi priorità sulle quali concentrare l’azione economica e politica: oltre ai già citati credito, continuità d’impresa ed energia, anche la crescita, il lavoro e il fisco.

Una nuova stagione dell’artigianato italiano, dice Costantini, di cui sono state poste le basi con la riforma della legge quadro, la tutela della denominazione artigianale, il progetto per la nuova Artigiancassa e i corridoi professionali per l’artigianato.

Vari i temi trattati.