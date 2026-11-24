l Il commercio su aree pubbliche attraversa una crisi strutturale. Secondo Anva Confesercenti, tra il 2014 e il 2024 il settore ha perso oltre 42.000 imprese, il 22,4% del totale. Il calo sfiora il 55% per abbigliamento, tessuti e calzature e raggiunge il 18% nell’alimentare. Nei mercati italiani circa 53.000 posteggi sono privi di un titolare stabile, pari a un quarto del totale. A novembre 2026 Anva ha stimato che, tra il 2014 e il 2025, il comparto ha perso 59.000 unità locali e oltre 6 miliardi di euro di fatturato.

La crescita dell’e-commerce e la concorrenza della grande distribuzione hanno cambiato le abitudini d’acquisto. I mercati continuano ad attirare chi cerca prodotti freschi, ma il loro peso sulla spesa delle famiglie è sceso dal 5% al 3%. L’aumento dei costi e le difficoltà di investimento frenano il ricambio generazionale. Le nuove iscrizioni al Registro delle imprese del comparto sono diminuite del 30% tra il 2014 e il 2024.

A rendere più fragile l’attività sono anche le ondate di calore, le piogge intense e gli eventi alluvionali. Quando un Comune sospende il mercato per ragioni di sicurezza, gli operatori perdono una giornata di incassi e possono trovarsi a sostenere comunque i costi legati al posteggio. Fabio Delledonne, di Anva Confesercenti, chiede tavoli di confronto con le associazioni maggiormente rappresentative per concordare criteri chiari sulle misure da adottare in caso di allerta meteo. «Occorre prevedere le regole che, in caso di impedimento ad effettuare i mercati per eventi atmosferici estremi, alleggeriscano gli oneri tributari ed economici in genere per gli operatori commerciali».

Al mancato incasso si sommano il caro carburante e i costi dell’energia, che pesano sugli spostamenti e sulla gestione dei banchi. Delledonne chiede un piano di sostegni fiscali e creditizi per aiutare le imprese a sostenere le spese, continuare a investire ed evitare nuove cessazioni.

Resta aperto il confronto sulle concessioni di posteggio, nel quadro della direttiva Bolkestein. L’articolo 11 della legge n. 214/2023 prevede che le nuove concessioni abbiano durata decennale e siano assegnate mediante procedure selettive. Le linee guida ministeriali, adottate con decreto del 5 giugno 2026, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio. Anva Confesercenti chiede un intervento normativo che consenta di verificare l’effettiva disponibilità dei posteggi. Dove gli spazi siano sufficienti a soddisfare la domanda, Delledonne propone di consentire la riassegnazione agli operatori uscenti previa verifica dei requisiti e dei presupposti di legge, così da ridurre gli adempimenti per Comuni e imprese.

Sul fronte dei rifiuti, Delledonne sostiene il passaggio alla tariffa puntuale sia per gli ambulanti sia per il commercio in sede fissa. A suo giudizio «è corretto pagare per quello che si produce». Delledonne ricorda il peso dei prelievi calcolati in base alla superficie e alla tipologia di attività. L’articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013 consente ai Comuni che misurano i rifiuti conferiti di introdurre con regolamento una tariffa corrispettiva in luogo della Tari. Il decreto ministeriale del 20 aprile 2017 stabilisce i criteri per la misurazione puntuale. Per le occupazioni temporanee di mercato previste dalla legge n. 160/2019, il canone mercatale sostituisce anche il prelievo sui rifiuti.

L’associazione invita le amministrazioni ad adottare la tariffa puntuale dove ne ricorrono i presupposti e si dice disponibile a confrontarsi con i Comuni anche sul decoro delle aree mercatali. L’obiettivo è legare il prelievo ai conferimenti effettivi, premiare chi riduce i rifiuti e migliorarne la raccolta. Una gestione più attenta dei rifiuti contribuisce anche agli obiettivi di sostenibilità e di economia circolare.