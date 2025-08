Misure pro negozi di vicinato, studio affidato al Politecnico

Strutturare e consolidare il progetto di hub urbano dotandosi di uno «strumento di pianificazione strategica dedicato alle attività economiche del centro storico che delinei una visione complessiva delle potenzialità e fornisca elementi necessari a un adeguamento della regolamentazione comunale di settore, con particolare riferimento a quella del commercio », uno strumento di «analisi e indirizzo verso politiche innovative e costruttive sul distretto commerciale allo scopo di dare vitalità al settore della piccola impresa e agli esercizi di vicinato». E’ in tale contesto che il Comune assegna al Politecnico di Milano un incarico da 73mila euro (Iva inclusa) «finalizzato alla mappatura e al monitoraggio delle dinamiche insediative e al supporto alla definizione delle politiche di valorizzazione e sostegno alle attività economiche urbane». C’è da completare il percorso di riconoscimento da parte della Regione dell’Hub urbano della Città di Piacenza e di potenziali nuovi hub di prossimità (in aree più periferiche), vale a dire dei poli commerciali di vicinato su cui puntare da qui in avanti, e lo studio in oggetto serve come assistenza agli uffici comunali e «supporto metodologico alla definizione di indirizzi strategico-regolativi connessi all’economia urbana», si legge nel dispositivo di incarico che ha individuato il Politecnico (dipartimento di Architettura e Studi urbani, Laboratorio URB& COM Urbanistica e Commercio) in quanto dotato delle opportune «elevate competenze professionali e capacità di costruzione del data base scientifico di informazioni».

In particolare si indicano come possibili interventi (obiettivi): «Monitoraggio geografico dell’of-ferta presente nell’hub urbano e analisi interpretativa che consenta di individuare dinamiche di medio-lungo periodo utili a supportare le politiche attive e le strategie dell’Hub; mappatura di un contesto esterno al perimetro della città storica come supporto allo studio di fattibilità per l’individuazione di un potenziale nuovo Hub di prossimità; supporto all’avvio del futuro Hub urbano della Città di Piacenza. E, più nel dettaglio, la proposta «si articola in tre attività distinte per finalità e contenuti ma sinergiche: monitoraggio periodico dell’offerta dell’Hub urbano e supporto alla definizione di strategie e politiche di valorizzazione dell’economia urbana, mappatura a supporto dell’individuazione di un Hub di prossimità e Start-up dell’Hub urbano della Città di Piacenza».

Dal 18 agosto 2025 al 31 gennaio 2027 il periodo di redazione dello studio «attraverso fasi sviluppate in modalità coordinata e congiunta »: entro il 30 settembre 2025 consegna del primo monitoraggio e della mappatura a supporto dell’individuazione dell’Hub di prossimità, entro il 31 dicembre 2025 consegna del 2° monitoraggio, entro il 31 luglio 2026 consegna del 3° monitoraggio, entro il 31 gennaio 2027 conclusione dello studio.