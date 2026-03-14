Palazzo di via Venti (ex H&M), nuova vita con due attività commerciali
Due multinazionali italiane dell’abbigliamento sarebbero interessate ad affittare l'edificio, chiuso dalla fine del 2022
Marcello Tassi
|1 ora fa
L’edificio di via XX Settembre, rimasto vuoto dalla chiusura di H&M alla fine del 2022, potrebbe presto tornare a nuova vita. Due multinazionali italiane dell’abbigliamento sarebbero infatti interessate ad affittare il palazzo – 3.500 metri quadrati distribuiti su quattro livelli, di proprietà della Cassa Geometri – per avviare nuove attività commerciali. La conferma arriva dal geometra Gian Paolo Ultori, recentemente eletto coordinatore della Federazione dei geometri dell’Emilia-Romagna. Il suo studio segue, per conto della proprietà, le trattative e il percorso di valorizzazione dell’immobile. L’obiettivo è riportare in attività questo spazio nel cuore della città entro la fine del 2026.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Viaggio tra gli espropriati della Statale 45 «Per un metro di asfalto una vita stravolta»
2.
Lulù, cucciola con soffio al cuore cerca famiglia: «Non può crescere in canile»
3.
Piacenza, i bunker e la guerra dei droni. «Tornano di moda i rifugi di 80 anni fa»
4.
Autovelox non localizzato in precedenza nulla la multa per passaggio con il rosso