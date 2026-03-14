Palazzo di via Venti (ex H&M), nuova vita con due attività commerciali

L’edificio di via XX Settembre, rimasto vuoto dalla chiusura di H&M alla fine del 2022, potrebbe presto tornare a nuova vita. Due multinazionali italiane dell’abbigliamento sarebbero infatti interessate ad affittare il palazzo – 3.500 metri quadrati distribuiti su quattro livelli, di proprietà della Cassa Geometri – per avviare nuove attività commerciali. La conferma arriva dal geometra Gian Paolo Ultori, recentemente eletto coordinatore della Federazione dei geometri dell’Emilia-Romagna. Il suo studio segue, per conto della proprietà, le trattative e il percorso di valorizzazione dell’immobile. L’obiettivo è riportare in attività questo spazio nel cuore della città entro la fine del 2026.