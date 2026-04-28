Pc Expo, Villa sarà il nuovo presidente Cavalli amaro: «Sarei andato avanti»

Dopo nove anni si chiude l’era della presidenza di Giuseppe Cavalli, si apre quella di Davide Villa. A Piacenza Expo tutto come da copione dopo l’assemblea dei soci di ieri che ha approvato il bilancio consuntivo 2025 e ridisegnato la governance. Per il prossimo cda (tre anni), l’assemblea ha indicato il nome di Davide Villa, già componente del consiglio negli ultimi due anni, della vicepresidente uscente Elisabetta Montesissa, e del commercialista piacentino Fabio Maggi. Il nuovo assetto della governance, con la distribuzione delle cariche e delle funzioni aziendali, prenderà formalmente vita nei prossimi giorni in occasione del primo cda.

Che Cavalli lasci con una certa amarezza non è un mistero. «Dopo aver centrato tutti gli obiettivi, avrei volentieri chiuso con un quarto mandato per completare una missione a cui mi sono dedicato anima e corpo» ha ammesso ieri a Libertà senza però scadere in polemiche con il socio di maggioranza, il Comune, «che evidentemente ha optato per un cambio». «Ma parlano i dati» ha aggiunto ricordando il report commissionato alla Cattolica (e illustrato nei giorni scorsi). «Trovate un’azienda che, con un fatturato di tre milioni di euro, crea un indotto di 51 per il territorio con solo otto dipendenti» ha commentato lanciando la “sfida” a un territorio verso il quale ha ribadito «di essere a disposizione», parole che lasciano apertissima l’ipotesi di una sua partecipazione alle prossime elezioni comunali.