Compleanno Unicoop, quaranta iniziative: una per ogni servizio

Unicoop taglia il traguardo dei quarant’anni e rilancia con un calendario di quaranta iniziative, una per ogni servizio, accompagnate da un momento collettivo durante l’assemblea di bilancio.

Fondata il 15 marzo 1986 da tredici giovani sostenuti dal territorio, la cooperativa sociale piacentina è cresciuta fino a contare oltre quattrocento addetti, quaranta servizi e circa millecinquecento persone accolte. Dalle due stanze iniziali e da un bilancio di poco più di un milione di lire, nel 2025 arriva a tredici milioni di euro di fatturato.

Durante l’incontro celebrativo sono stati ripercorsi i passaggi chiave e presentati il nuovo logo e il sito. La presidente Marialuisa Contardi, affiancata dalla direttrice generale Manuela Barbieri, ha sottolineato: «Siamo diventati grandi, ma non abbiamo dimenticato da dove siamo partiti. La solidarietà, la mutualità e quel legame con il territorio non sono concetti del passato: sono il dna di Unicoop».

Presenti all’incontro i soci fondatori Piero Solenghi, primo Presidente della cooperativa, Daniela Sartori, Giuseppe Bussandri, Corrado Gregori e Sergio Bernini. Tra i fondatori ancora oggi attivi in Unicoop figurano Alessandra Pezzoni e Cosetta Maldina.