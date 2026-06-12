Conad Centro Nord, un fatturato complessivo di oltre 2 miliardi

È una presenza di primo piano nel Piacentino. Con una quota di mercato del 18,03%, dodici supermercati distribuiti sul territorio per una superficie complessiva di 17mila metri quadrati e un fatturato che nel 2025 ha raggiunto i 135,2 milioni di euro, in crescita del 2,87%, Conad Centro Nord si conferma la seconda realtà della grande distribuzione organizzata in città e provincia. A sostenerne l’attività sono 17 soci imprenditori e 465 lavoratori.

I numeri sono stati presentati ieri (giovedì 11 giugno) durante l’assemblea della cooperativa reggiana ospitata al Collegio Alberoni di Piacenza. Un’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future. «I risultati del 2025 dimostrano l'efficacia del nostro modello cooperativo in una fase economica caratterizzata da grandi sfide», spiega Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad Centro Nord. «La crescita del fatturato e il rafforzamento patrimoniale ci consentono di guardare al futuro con fiducia e di pianificare un piano industriale triennale estremamente ambizioso. Il nostro impegno primario resta quello di coniugare la massima convenienza con la qualità che da sempre ci contraddistingue, tutelando il potere d'acquisto delle famiglie».

Ogni anno Conad Centro Nord raggiunge circa due milioni di clienti e registra 76 milioni di visite nei propri supermercati. Sono inoltre 1,2 milioni i possessori delle carte fedeltà. «Un ringraziamento sincero va ai nostri 339 soci e a tutti i collaboratori», aggiunge Luca Signorini, presidente di Conad Centro Nord. «Il loro impegno quotidiano nei punti vendita è la chiave per interpretare le esigenze delle comunità locali».

L'intervento dell'ad Ivano Ferrarini

Ad aprire i lavori al Collegio Alberoni è stata la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi: «Conad Centro Nord esprime anche nel nostro territorio un importante valore sociale e di comunità, capace di diventare parte attiva dei progetti». Tra gli ospiti presenti anche Nico Acampora, fondatore di PizzAut, progetto di ristorazione inclusiva: «Condividiamo valori importanti con Conad, a partire dalla sensibilità verso le persone disabili e dalla possibilità di assumere ragazzi autistici anche nei supermercati».

È inoltre prevista una nuova apertura di un supermercato Conad a Borgonovo. L’intervento rientra nel piano industriale triennale 2026-2028 approvato dalla cooperativa. Per il territorio piacentino sono stati programmati investimenti pari a 7,3 milioni di euro, destinati allo sviluppo della nuova struttura in Valtidone, con ricadute occupazionali stimate in circa 30 collaboratori.

I numeri del bilancio confermano il percorso di espansione di Conad Centro Nord. Il fatturato ha raggiunto quota 2.191 milioni di euro, segnando un incremento dell’1,77% rispetto al 2024. In progresso anche i principali indicatori economici: l’utile consolidato si attesta a 41,8 milioni di euro, mentre il patrimonio netto consolidato sale a 437 milioni, con un aumento di 32 milioni.