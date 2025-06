Concorso Città del Vino, due ori per la Cantina Valtidone

Cantina Valtidone porta a casa due medaglie d'oro per altrettanti due suoi vini spumanti. Al Concorso Città del Vino, conosciuto anche come "selezione del sindaco", l’Arvange Brut metodo classico e l’Arvange pas dosé hanno ottenuto entrambi due belle medaglie d'oro. Merito del lavoro dei soci, e poi dei cantinieri, di tutto il personale e dell'enologico che lavorano in Cantina.

"Abbiamo voluto realizzare la linea denominata Arvange – dice il presidente di Cantina Gianpaolo Fornasari - dopo il grande successo dell’omonimo metodo classico pas dosé, allargando la proposta con un metodo classico brut". "Eravamo certi – aggiunge - di ottenere riscontro dai consumatori che, da subito, hanno apprezzato il nuovo spumante e questi premi confermano che la linea Arvange risponde anche alle richieste di eccellenza e qualità di commissioni competenti".