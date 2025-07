Concorso “Città del Vino”: quattro ori per la famiglia Losi di Ganaghello

Sono in pochi a pensare che la città capoluogo della Val Tidone riservi inaspettate eccellenze, tra cui il vino: quello prodotto sulle colline di Ganaghello dalla famiglia Losi, che da oltre settant’anni produce vini di altissima qualità. Prova ne sono le quattro medaglie d’oro portate a casa durante l’ultima edizione del Concorso enologico internazionale «Città del Vino», tenutosi di recente a Siena. Per questo la sindaca Valentina Stragliati ha ricevuto in sala giunta i titolari dell’azienda di Ganaghello, a cui ha consegnato una targa di riconoscimento «ad una realtà a conduzione familiare – ha sottolineato Stragliati – di cui siamo orgogliosi».