Coop sociali, boom di imprese ma poche risorse: gli addetti "scappano"

Il boom delle cooperative sociali è uno dei temi forti della Giornata dell’Economia Piacentina che si tiene oggi dalle 17 al PalaBanca Eventi. Erano 12 le cooperative nel 1992, sono 60 attualmente e danno lavoro a 2.856 persone. Presentano una densità superiore a quella della media regionale. Operano nei servizi per anziani, bambini e disabili. Il volume del fatturato è passato da 12 milioni di euro a 106.

Un forte sprint che però oggi si scontra con nuovi bisogni sociali, risorse ferme e la difficoltà di mantenere gli addetti. Marialuisa Contardi, presidente di Unicoop sottolinea: «La sfida più importante in generale è trattenere il capitale umano».