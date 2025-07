Crescono i conti correnti a Piacenza. Ma meno della media nazionale

A Piacenza erano oltre 244 mila i conti correnti bancari intestati a famiglie e imprese nel 2024. Il 5,8 per cento in più rispetto a quelli di cinque anni fa. Lo segnala l'indagine fatta dalla Federazione autonoma bancari italiani che fotografa la situazione nazionale.

A Piacenza nel 2019 i conti correnti erano 230.623: nel 2024 invece l'indagine ne conta 244.090. Ben 13.467 in più, pari appunto a quasi sei punti percentuali che tuttavia si mantengono ben al di sotto della media di crescita nazionale. Se si guarda la situazione regionale, la crescita è stata dell'8,2 per cento con un picco a Modena dove i conti correnti bancari sono cresciuti in cinque anni di oltre 14 punti percentuali. Piacenza è una delle province in cui l'aumento è stato particolarmente scarso, seconda solo a Ferrara dove la percentuale di crescita è stata del 5,1. Parma si attesta sul 6,9 con oltre 380 mila conti correnti, mentre a Reggio Emilia la variazione è dell'8,7 per cento fra il 2019 e il 2024.