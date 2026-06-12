Crisi Realco, nessuno spiraglio. A rischio 57 famiglie

Le nubi sopra le 57 famiglie coinvolte loro malgrado nella crisi del Gruppo Realco non si diradano. Dall’esito dell’udienza svoltasi al tribunale di Bologna relativa alla procedura di vendita del Gruppo Realco, società cooperativa titolare dei marchi Sigma, Ecu ed Economy, nell’ambito del percorso concordatario in via prenotativa avviato a seguito della grave situazione economico-finanziaria che ha investito il gruppo, è emerso che i lotti da 1 a 4 sono andati deserti. Sono proprio questi quelli che interessano i piacentini. Sul nostro territorio sono quattro i supermercati del gruppo: i due Sigma di BorgoFaxhall e del Centro commerciale Farnesiana, il supermercato a marchio Ecu in viale Dante, e il Sigma di Castelsangiovanni al Centro commerciale Le Cupole. Un poker di punti vendita chiusi.

La speranza è che anche i supermercati piacentini possano riaprire, con lo stesso o con un altro marchio, riassorbendo così i lavoratori. Ma per quanto riguarda Piacenza, al momento, nulla si è mosso. Proprio nella nostra provincia si registra la situazione più complicata, con 57 famiglie in difficoltà. I dipendenti oggi in cassa integrazione sono per la maggior parte over 50, quindi di difficile ricollocamento sul mercato del lavoro.