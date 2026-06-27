«Cultura della sicurezza anche nelle scuole»

Controlli nei tre settori più delicati - agricoltura, logistica ed edilizia - ma anche e soprattutto la diffusione capillare della cultura della sicurezza. Nelle aziende e nella scuola, con gli studenti di ogni ordine e grado, non necessariamente di istituti a vocazione tecnica o professionale.

È il programma di mandato del nuovo direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Piacenza, Luigi Nuvoletto, che è subentrato ad Alberto Gardina trasferito a Varese.

Nuvoletto, dopo aver prestato servizio nell’Ispettorato del Lavoro di Bologna, è stato per due anni direttore della sede di Novara-Verbano-Cusio Ossola dopo di che, all’inizio di questo mese di giugno, ha preso possesso dell’ufficio di via Boselli. Di origini pugliesi, ha 55 anni.