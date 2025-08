Da Youth Bank, la "banca dei giovani", una nuova chiamata a raccolta

Una chiamata a raccolta per ragazze e ragazzi che non vogliono restare a guardare. La Fondazione di Piacenza e Vigevano rilancia la call per entrare a far parte del progetto YouthBank, edizione 2025-’26. La “banca dei giovani” che negli ultimi due anni ha dato spazio, voce e strumenti a una nuova generazione è desiderosa di immaginare e costruire il futuro del proprio territorio. Partecipare è semplice, basta collegarsi al sito ufficiale youthbank.fondazionepiacenzavigevano.it e compilare il modulo online disponibile nella sezione dedicata. Le domande di iscrizione possono essere inviate fino al 28 settembre 2025. Per chiarimenti, dubbi o assistenza tecnica, è possibile scrivere a [email protected] . Il progetto, nato nel 2023 su iniziativa della Fondazione, si rivolge ai giovani tra i 16 e i 25 anni con l’obiettivo di offrire loro un’opportunità concreta per diventare protagonisti della vita della comunità.

Un percorso strutturato di cittadinanza attiva, che unisce formazione, responsabilità e progettazione sociale. La novità di quest’anno è l’introduzione della figura del Senior Youthbanker, pensata per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni che hanno già partecipato al progetto e che desiderano assumere un ruolo più strategico e di coordinamento all’interno delle attività. I Senior parteciperanno a tutti gli incontri, accompagneranno i nuovi team nel loro cammino, monitoreranno lo sviluppo dei progetti e contribuiranno alla promozione dell’iniziativa sul territorio, costruendo relazioni con associazioni, scuole, enti locali e stakeholder. Le sezioni attive per l’edizione 2025–2026 saranno sempre quattro: YouthBank Piacenza, YouthBank Piacenza Levante, YouthBank Piacenza Ponente e YouthBank Vigevano.

«Creare opportunità per le giovani generazioni e promuovere la loro partecipazione attiva alla vita della comunità è un tema prioritario per la Fondazione - spiega il presidente della Fondazione Roberto Reggi - YouthBank è un progetto a cui teniamo particolarmente perché centra il cuore del problema: per contrastare il clima dilagante di scoraggiamento e incertezza sul futuro, è urgente restituire ai giovani gli strumenti, l’autonomia e soprattutto la fiducia nella possibilità di incidere concretamente sulla realtà, di prendere in mano il destino proprio e quello comune».

Chi verrà selezionato entrerà a far parte di un vero e proprio team di coetanei, con il compito di individuare i bisogni della comunità, progettare un bando, valutare le proposte e finanziare le migliori idee pensate da altri gruppi giovanili (gli YouthPlanner), attraverso le risorse messe a disposizione dalla Fondazione. Prima di tutto, i candidati dovranno partecipare a un percorso formativo, il cui momento centrale sarà il weekend residenziale del 25 e 26 ottobre 2025 a Torrazzetta, in provincia di Pavia. Il programma di formazione prevede lezioni e laboratori su analisi dei bisogni sociali e ambientali, elementi di progettazione e project management, comunicazione, raccolta fondi e valutazione dell’impatto. Un’esperienza intensiva ma altamente stimolante, pensata per offrire strumenti concreti e competenze trasferibili anche in ambito scolastico, universitario e lavorativo.