Dalla Camera di Commercio 1,4 milioni a progetti piacentini

Trentanove progetti, 1.410.000 euro di contributi a fondo perduto che sosterranno un investimento complessivo di 5,8 milioni, 210 attori coinvolti e un unico obiettivo: trasformare la ricchezza culturale, produttiva e sociale delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia in nuove occasioni di sviluppo economico e di promozione territoriale.

Sono questi gli esiti del bando della Camera di commercio dell’Emilia a favore dei diversi soggetti impegnati, a vario titolo, nella promozione economica del territorio, con la relativa graduatoria approvata dalla Giunta camerale nell’ultima seduta.

«Le iniziative ammesse a contributo – sottolinea il presidente della Camera di commercio dell’Emilia, Stefano Landi - compongono una mappa articolata che attraversa città, borghi, aree collinari e territori appenninici e mettono in relazione cultura, turismo, produzioni tipiche, commercio, formazione e innovazione, cioè tutti gli elementi che possono contribuire allo sviluppo economico locale».

«Insieme al volume rilevante degli investimenti e alle ricadute che si potranno determinare – aggiunge Landi – il valore di questi progetti si lega proprio alla ricchezza e all’ampiezza dei progetti pervenuti e, non di meno, alle partnership importanti che li hanno determinati, mettendo in relazione enti locali, fondazioni, istituzioni culturali, associazioni, consorzi, università e soggetti economici».