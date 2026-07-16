41esima edizione Giostra della Rocca di Monselice

Tradizione, identità e passione tornano protagoniste a Monselice. Dall'11 al 20 settembre 2026, la città ospiterà la 41ª edizione della Giostra della Rocca, la storica manifestazione che rievoca il passaggio dell'imperatore Federico II e che, anno dopo anno, si conferma tra i principali eventi storico-culturali del Veneto grazie a un ricco calendario di competizioni, spettacoli e iniziative dedicate al Medioevo.

E oggi, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di Palazzo Ferro Fini, la consigliera regionale Giorgia Bedin (Lega-LV) ha presentato la manifestazione assieme a Nicola Fabbian, rievocatore storico e vicepresidente dell’associazione “Armamentis”, al giornalista Maurizio Drago, a Paola Signoretto, presidente dell’associazione “Giostra della Rocca”, al consigliere comunale Rino Boscaro e a tante altre persone che si sono impegnate per la riuscita della manifestazione, tra le quali i rappresentanti delle nove contrade: Ca' Oddo, Carmine, San Bortolo, San Cosma, Torre, San Giacomo, Monticelli, Marendole e San Martino.

«La Giostra della Rocca è ormai diventato l’evento clou per la città di Monselice, nel segno della figura di Federico II – ha esordito la consigliera regionale Giorgia Bedin –. La Giostra rappresenta una preziosa occasione per far conoscere la storia e le eccellenze del nostro territorio ben oltre i confini comunali, arrivando fino a Enna e ad Altamura, con cui abbiamo stretto un forte legame. Una vera e propria operazione di marketing territoriale, resa possibile soprattutto grazie all’iniziativa del “Piatto di Federico II” e all’impegno dei tanti volontari, i quali rappresentano l’anima del Veneto: si mettono a servizio della comunità e contribuiscono alla crescita della nostra Regione».

«La Giostra della Rocca di Monselice affonda le proprie radici in un'idea nata quasi per caso quarantun anni fa, quando tre amici, seduti al tavolo di un bar, immaginarono una manifestazione capace di far rivivere la storia della città – ha spiegato Nicola Fabbian, vicepresidente dell’associazione “Armamentis”. Da quella intuizione è nato un evento che, nel corso degli anni, è cresciuto fino a diventare uno dei principali appuntamenti di rievocazione storica del Veneto.

L'ambientazione storica prende spunto dalla visita dell'imperatore Federico II di Svevia a Monselice nel 1239, ma la manifestazione non si limita a ricostruire quel preciso momento. La Giostra racconta infatti l'intera storia della città, valorizzando le figure che, nei secoli, hanno lasciato un segno tangibile sul territorio. Per questo motivo, nel corteo storico sfilano non solo i personaggi legati all'epoca di Federico II, ma anche illustri personalità come Dante Alighieri, Francesco Petrarca e altri protagonisti che soggiornarono a Monselice o nelle sue vicinanze. Un viaggio attraverso i secoli che restituisce al pubblico il ricco patrimonio storico e culturale della città.

Tra gli appuntamenti più attesi figura la gara di tiro con l'arco storico, disputata con archi tradizionali e secondo regolamenti rigorosi che vietano l'utilizzo di dispositivi moderni, garantendo così la massima fedeltà alle tecniche del passato. Il momento culminante della manifestazione è rappresentato dalla Quintana, la prova di abilità e destrezza equestre ispirata agli esercizi con cui i cavalieri si preparavano ai tornei medievali, mettendo alla prova precisione, controllo e capacità di conduzione del cavallo.

A precedere la Quintana sarà il suggestivo corteo storico, durante il quale le Contrade sfileranno con i propri figuranti, i personaggi storici di riferimento e le ambientazioni che richiamano la vita medievale, arricchite anche dagli allestimenti e dalle attività del mercatino storico. Un insieme di spettacoli, competizioni e rievocazioni che rende la Giostra della Rocca una manifestazione capace di far rivivere, anno dopo anno, la storia di Monselice».

Il giornalista Maurizio Drago ha posto l’accento sul fatto che «la Giostra della Rocca non solo è una manifestazione storica, con un’identità forte, supportata da una comunità che ci crede fortemente, ma soprattutto rappresenta un patrimonio culturale che appartiene a tutto il Veneto e che deve essere raccontato sempre meglio per attrarre visitatori durante tutto l’anno, far conoscere, anche oltre i confini regionali, Monselice, il suo territorio, le sue eccellenze. Dobbiamo costruire relazioni, creare eventi, valorizzare il nostro patrimonio storico e artistico. Qualche anno fa è nato il “Piatto di Federico II”, come un’iniziativa prettamente locale ma che, proprio grazie a una efficace comunicazione, è approdato a Jesi e ad Altamura, coinvolgendo le rispettive amministrazioni».

Paola Signoretto, presidente dell’associazione “Giostra della Rocca”, ha presentato nei dettagli le iniziative. «Venerdì 11 settembre inizieremo con la cena medievale ai piedi della Rocca: un’esperienza sensoriale attraverso antichi sapori; sabato 12 settembre, presso il Parco Auser, si sfideranno i migliori arcieri, con una importante novità, rappresentata dalla “Gara della Staffetta”; domenica 13 settembre andranno in scena il “Torneo degli Scacchi” e “Vivi il Castello”, tradizionale mercatino medievale che darà spazio agli antichi mestieri; nel pomeriggio di domenica ci sarà la Gara delle Macine; lunedì 14 settembre andranno in scena gli “Scacchi Viventi”; giovedì 17 settembre è previsto il “Tenzone dei Tamburi”; conclusione domenica 20 settembre con il corteo storico, che vedrà oltre 2 mila figuranti, senza dimenticare i suggestivi spettacoli itineranti a cielo aperto. Nel pomeriggio, la sfida decisiva della Quintana, un binomio perfetto tra cavallo e cavaliere, per poi dare il via alla consegna del Palium e alla festa che coinvolgerà l’intera comunità».

Il consigliere comunale Rino Boscaro ha portato i saluti del sindaco di Monselice Franco Ennio e ha sottolineato che «la Giostra della Rocca è simbolo dell’identità della città: da 41 anni fa rivivere la nostra storia, coinvolgendo l’intera comunità, offrendo uno spettacolo di elevato valore culturale e calando per una decina di giorni Monselice nell’atmosfera medievale. La Giostra rappresenta anche una preziosa occasione di promozione turistica: presenteremo ai visitatori le nostre bellezze artistiche e paesaggistiche, senza dimenticare i prodotti locali di eccellenza».

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