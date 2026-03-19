4a edizione di ‘Risosterie’, tra enogastronomia, territorio e impegno sociale

Oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, ha presentato la quarta edizione di ‘Risosterie’, manifestazione che si svolgerà dal 27 al 29 marzo 2026 presso il Palariso di Isola della Scala, in provincia di Verona, storica sede della Fiera del Riso.

Alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione sono intervenuti anche Antonio Ruotolo, Presidente dell’associazione ‘Isola Young’, il giornalista enogastronomico Stefano Cantiero, e Fernando Boraso, Presidente del Lions Club Isola della Scala-Bovolone.

L’evento, che unisce enogastronomia, valorizzazione del territorio e protagonismo giovanile, è promosso dall’associazione ‘Isola Young’, realtà che riunisce oltre 130 giovani del territorio tra i 16 e i 23 anni, e nasce dalla visione del Presidente Fondatore Antonio Ruotolo, con l’obiettivo di creare un’iniziativa capace di mettere al centro le eccellenze locali e il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni.

‘Risosterie’ racchiude quindi in sé l’aspetto enogastronomico e un progetto di sviluppo territoriale, di formazione e di coesione sociale.

Il consigliere regionale Alberto Bozza, nell’introdurre la conferenza stampa, ha ricordato che “la quarta edizione di ‘Risosterie’ vedrà protagonista assoluto il riso, in particolare il Vialone Nano Veronese IGP, prodotto d’eccellenza del territorio di Isola della Scala e dell’intera provincia veronese, conosciuto e apprezzato anche a livello nazionale, che sarà proposto in abbinamento con altri prodotti, non solo veronesi e veneti, ma anche provenienti da territori limitrofi, dando vita a un interessante percorso gastronomico. L’evento, di rilievo assoluto, rappresenta inoltre un’importante occasione di socialità: i giovani saranno i veri protagonisti, coinvolti nell’organizzazione e nella gestione delle numerose iniziative in programma, capaci di richiamare e coinvolgere un ampio pubblico. La quarta edizione valorizzerà anche la qualità del territorio, mettendo in luce, non solo le produzioni agroalimentari, ma anche l’artigianato locale, in un contesto che promuove lo spirito di comunità e la voglia di stare insieme, elementi destinati a fare la differenza.”

“Invito quindi tutti a partecipare e a sostenere ‘Risosteria’ e i suoi giovani protagonisti, cogliendo l’occasione di degustare prodotti di alta qualità e ricette originali, capaci di offrire un’esperienza gastronomica unica”, ha concluso Alberto Bozza.

Antonio Ruotolo, Presidente dell’associazione ‘Isola Young’, ha posto l’accento sul fatto che “la nostra associazione nasce con l’obiettivo di coinvolgere e dare spazio ai ragazzi del territorio. Siamo arrivati alla quarta edizione di ‘Risosteria’, un evento che si fonda su una rete di collaborazioni: ogni iniziativa che organizziamo diventa un’occasione per creare sinergie con attività locali, associazioni e realtà come ‘Nostalgia Artigiana’. Tra le principali novità di quest’anno, spicca la collaborazione con l’Istituto Alberghiero Enaip. Gli studenti saranno protagonisti in cucina: diverse classi si metteranno alla prova nella preparazione dei risotti. In degustazione quattro proposte: il tradizionale risotto all’isolana, il risotto da Guinness World Record all’Amarone e Monte Veronese, oltre a varianti con asparagi e polvere di crudo e con rapa rossa e bufala. Tutti i piatti saranno realizzati dai ragazzi dell’Enaip insieme ai giovani di Isola Young. Accanto all’offerta gastronomica, spazio anche all’intrattenimento. Il programma musicale prenderà il via venerdì 27 marzo con il format anni ’90 ‘Voglio tornare ’90’, molto apprezzato dal pubblico. Sabato 28 marzo, sarà la volta degli ‘Yano Music Machine’, mentre domenica 29 marzo la giornata si aprirà alle 12 con balli country, proseguirà con un talk show con Anna Vaghi e si concluderà in serata con un DJ set. Un cartellone quindi variegato, pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età.”

Il giornalista enogastronomico Stefano Cantiero ha ricordato che “nell’ambito degli eventi calendarizzati, ci sarà spazio quest’anno anche per due appuntamenti che oltrepasseranno il confine geografico, ma che sono sempre accumunati dal forte attaccamento al territorio: dalla provincia di Brescia, arriverà la Confraternita Tradizionale dello Spiedo Bresciano, che proporrà il celebre spiedo bresciano accompagnato da polenta di riso onta. La specialità richiede tempo, dedizione e competenza e si potrà degustare solo sabato 28 e domenica 29 marzo, dopo otto ore di cottura. Inoltre, dalla laguna di Cavallino Treporti, la Locanda Zanella, uno dei locali più rinomati del litorale di Cavallino Treporti, porterà in degustazione il fritto misto di laguna e sarde in saor con polenta di riso.”

Fernando Boraso, Presidente del Lions Club Isola della Scala-Bovolone, ha ricordato l’impegno del sodalizio: “Siamo presenti in più di 200 Nazioni e siamo impegnati in campo sociale e culturale. Partecipiamo alle manifestazioni fieristiche organizzate dal comune, raccogliamo libri e li vendiamo a un euro, e anche vestiti usati: il ricavato lo destiniamo a finanziare iniziative culturali e sociali con ricadute dirette sul territorio. Partecipiamo con grande entusiasmo alla quarta edizione di ‘Risosterie’, che valorizza i giovani: abbiamo organizzato un talk show con la criminologa televisiva Anna Vagli, dedicato al tema del femminicidio, per dare vita a un momento di sensibilizzazione e approfondimento volto a riconoscere i campanelli d’allarme e gli strumenti di prevenzione rispetto a una problematica purtroppo ancora oggi attuale. Come Lions, vogliamo che i giovani acquisiscano una nuova idea in ordine al rapporto tra uomo e donna.”

La manifestazione propone un percorso enogastronomico dedicato a due simboli del territorio veronese: il Riso Vialone Nano Veronese IGP, prodotto principe di Isola della Scala, e il vino, espressione della ricca tradizione vitivinicola locale e regionale.

Tra le principali novità dell’edizione 2026, spicca il coinvolgimento diretto dei giovani nella realizzazione dell’offerta gastronomica: i risotti saranno preparati dai ragazzi dell’associazione Isola Young, insieme agli studenti dell’ENAIP Veneto, sede di Isola della Scala, che frequentano i corsi di cucina, mentre la mescita delle circa 50 etichette di vino presenti sarà affidata agli studenti dei corsi di sala. Una scelta, questa, che rafforza l’obiettivo dell’evento: offrire ai giovani un’esperienza concreta di formazione, responsabilità e valorizzazione delle competenze professionali, mettendo al centro talento, passione e spirito di collaborazione.

Durante le tre giornate sarà possibile degustare oltre 40 piatti a base di riso e circa 50 etichette di vino in degustazione.

Ricco anche il programma di intrattenimento: venerdì 27 marzo, è calendarizzato lo spettacolo musicale ‘Voglio Tornare negli Anni 90’; sabato 28 marzo, in programma l’esibizione musicale con Yano Dj e il raduno di auto tuning; domenica 29 marzo, infine, sono previsti i raduni di auto d’epoca, trattori storici e vespe, nonché gare di moto cross e balli country.

Un’ulteriore novità sarà la presenza di un’area espositiva dedicata all’artigianato della provincia, con il progetto ‘Nostalgia Artigiana’, dedicato alla riscoperta delle tradizioni manuali e creative del territorio.

Particolare attenzione sarà altresì dedicata alla valorizzazione delle attività commerciali e delle associazioni locali, che parteciperanno attivamente alla manifestazione, creando una rete virtuosa tra giovani, imprese e realtà associative.

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