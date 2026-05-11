“A come Avventura”: inaugurata oggi la mostra del fumettista e illustratore Raffaele “Lele” Vianello

“A palazzo Ferro Fini avremo l’opportunità di ammirare le opere di un autore, “Lele” Vianello, che è allo stesso tempo espressione del territorio e artista noto a livello internazionale, e comunque veneziano. E allora, è opportuno che nei palazzi di questa città straordinaria venga promossa l'arte del nostro territorio che rappresenta la nostra identità. Credo sia un fatto molto bello che un'assemblea elettiva ospiti un’espressione artistica di notevole qualità che consentirà ai visitatori di vivere e di arricchirsi osservando le opere dell’autore. Ed è importante, perché oggi viviamo in un contesto internazionale sempre più teso, sfilacciato in cui è difficile parlarsi, incontrarsi e confrontarsi. Attraverso l'arte oggi si promuove anche la figura di Marco Polo, che per più di vent'anni, in Cina, promosse un dialogo tra il Veneto e l'Oriente e quindi, con l’arte, riproponiamo un modo diverso di interpretare i rapporti e le relazioni, un messaggio rivolto anche ai consiglieri, affinché si ricordino l'importanza di promuovere, attraverso l'arte, il dialogo e il confronto tra culture diverse”. Sono le parole del consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto, Jacopo Maltauro (Forza Italia), pronunciate oggi, a margine dell’inaugurazione della mostra “A come Avventura”, dedicata a Raffaele “Lele” Vianello, fumettista e illustratore veneziano. La mostra propone 80 opere dell’autore, rimarrà aperta fino al 31 luglio prossimo e sarà visitabile a Venezia, a palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa regionale veneta, tutti i giorni dalle 10 alle 17, tranne il sabato, la domenica e in occasione della ricorrenza del 2 giugno.

“Desidero ringraziare, oltre agli sponsor e alla rete di operatori che mi ha sostenuto in questo allestimento - ha sottolineato l’autore, “Lele” Vianello - il Consiglio regionale in particolare, che mi ha ospitato nella sua magnifica sede, palazzo Ferro Fini, dove ho esposto grande parte del mio lavoro, fatto di illustrazioni e di fumetti, mondo dal quale provengo: in effetti, anche le illustrazioni esposte dipendono da quella forma di espressione, che mi è servita per le riviste, per le illustrazioni dei libri e per le copertine. Abbiamo cercato di fare una sintesi, colorata anche per attrarre i giovani che magari vorranno venire a vederla, lasciando comunque uno spazio al fumetto, la mia vera origine. Questa esposizione attraversa 50 anni e rappresenta il percorso di una vita, in un mondo che è quello della fantasia che mi permette, in qualche modo, di “fuggire”, di evadere da una realtà che, purtroppo, diventa ogni giorno più dura: la fantasia consente di dirigersi verso la libertà, l'avventura, che dà anche il titolo alla mostra, appunto “A come Avventura” fatta di indiani, pirati, di personaggi che rappresentano l’avventura allo stato puro, l'evasione, quella che ti porta via per un breve periodo di tempo e aiuta pensare”.

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