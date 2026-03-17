Adunata nazionale degli Alpini 2028

I consiglieri regionali Alberto Bozza (Capogruppo di Forza Italia) e Matteo Pressi (Capogruppo di Stefani Presidente) hanno presentato una loro Risoluzione, depositata nella giornata di lunedì 16 marzo us, “per sostenere la candidatura della città di Verona a ospitare l’Adunata nazionale degli Alpini del 2028, alla luce del forte valore simbolico, sociale ed economico dell’iniziativa per il territorio veronese e per l’intero Veneto.”

“Chiediamo alla Giunta regionale di sostenere in tutte le sedi e con tutte le azioni possibili la candidatura della città di Verona per ospitare l’Adunata nazionale degli Alpini del 2028, e di garantire un adeguato sostegno economico alla sezione ANA di Verona per l’organizzazione dell’evento - hanno affermato i due Capigruppo - Ricordiamo che l’ultima Adunata degli Alpini a Verona risale al 1990 e che l’ANA è un’associazione apartitica che persegue per finalità statutaria gli obiettivi di: tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta; rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall’adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l’assistenza; favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi; promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni; promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia e all’estero, nel rispetto prioritario dell’identità associativa e della autonomia decisionale.”

“L’iniziativa – ha spiegato Alberto Bozza - nasce dalla volontà di valorizzare un territorio profondamente legato alla storia e ai valori degli Alpini. Il nostro territorio, infatti, è storicamente connesso al mondo alpino: una tradizione radicata, che attraversa e racconta ogni parte della nostra regione. Verona si propone come sede ideale anche alla luce delle sue comprovate capacità organizzative. La città ha infatti dimostrato recentemente, in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi, di saper garantire accoglienza, efficienza e qualità, offrendo al tempo stesso un patrimonio storico e culturale unico.”

“La candidatura rappresenta un’occasione per mettere in luce non solo la bellezza del territorio, ma anche il valore dell’amicizia e dello spirito di comunità che contraddistingue gli Alpini e la nostra cittadinanza – ha aggiunto il Capogruppo di Forza Italia – La nostra Risoluzione punta, inoltre, a coinvolgere in modo unitario il Consiglio regionale e la Giunta, con l’obiettivo di esprimere un sostegno condiviso e corale. Vogliamo far partire una voce unica, forte e convinta, a sostegno degli Alpini e della candidatura di Verona.”

“Dal punto di vista valoriale – ha dichiarato invece Pressi – l’importanza di questa candidatura è immediatamente evidente, considerato il profondo legame storico che unisce il nostro territorio al mondo degli Alpini. Un legame fatto di tradizione, identità e partecipazione civica.”

“Accanto al significato culturale e identitario – ha aggiunto il Capogruppo di Stefani Presidente – voglio evidenziare le rilevanti ricadute economiche dell’evento. Ricordo che l’esperienza recente dell’edizione 2024 a Vicenza ha registrato la presenza di oltre 600.000 persone, generando un giro d’affari stimato superiore ai 105 milioni di euro, in linea con i dati delle precedenti adunate, come quella di Udine.”

“Numeri che confermano come l’Adunata degli Alpini rappresenti non solo un momento di grande coinvolgimento per la cittadinanza, ma anche una concreta opportunità di sviluppo economico – ha sostenuto Pressi - Si tratta di un evento capace di attivare in modo significativo il comparto turistico e commerciale: strutture ricettive, bar, ristoranti e negozi beneficiano direttamente dell’indotto generato.”

“La candidatura di Verona – ha concluso Matteo Pressi – unisce quindi due aspetti fondamentali: da un lato offre grande visibilità e prestigio al capoluogo, dall’altro crea opportunità concrete di crescita economica per il territorio. È un’occasione che merita il massimo sostegno istituzionale.”

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