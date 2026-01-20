Alessia Conforti lancia il Bestseller “Kairós” sulla Riabilitazione Neurocognitiva

Il nostro corpo ci parla ogni giorno: non per ostacolarci, ma per accompagnarci. Il sintomo di fatto non è un nemico, bensì un compagno di viaggio che ci invita ad ascoltarci più a fondo. Motivo per il quale, se riusciamo a comprendere il dolore che stiamo provando, ecco che riusciamo a decodificare il messaggio che il nostro corpo ci sta inviando.

Per tutti coloro che desiderano instaurare un dialogo più profondo con i propri limiti ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Alessia Conforti “KAIRÓS. La Riabilitazione Neurocognitiva Come Incontro Tra Mente, Corpo E Coscienza Per Imparare A Trasformare L'Intenzione In Atto E Abitare I Movimenti Con Autenticità” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori le chiavi operative per riattivare il dialogo tra mente e corpo, così da riscoprire la parte più autentica di noi stessi.

“Nel mio libro spiego che mente, corpo e coscienza sono un movimento unico che, attraverso la via della Riabilitazione Neurocognitiva, trasforma l’intenzione in atto concreto” afferma Alessia Conforti, autrice del libro. “Fin da bambina sognavo di lasciare un messaggio. Oggi, quel sogno ha finalmente preso forma in un progetto editoriale che è un vero e proprio sentiero di crescita e trasformazione”.

Secondo l’autrice, il vero cambiamento nasce dal guardarsi dentro con autenticità, senza limiti e senza giudizi. Da qui la domanda fondamentale che la stessa Alessia Conforti ci esorta a fare per un cambiamento autentico: “Quanto sono disposto a incontrare me stesso per cambiare davvero?”.

“Concordo pienamente con il pensiero di Alessia Conforti quando afferma che ogni esperienza che facciamo nella vita ci cambia, se vissuta con autenticità” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Paradigmi, riflessioni e strategie radicate nell’esperienza e nella pratica clinica accompagnano il lettore a comprendere come ogni cambiamento profondo abbia basi fisiologiche, emotive e connesse alla realtà”.

“Lo staff di Giacomo Bruno ha rispettato completamente il cuore del mio messaggio, a cominciare dal titolo stesso di questa pubblicazione, permettendo alla mia proposta editoriale di arrivare al lettore in modo diretto” conclude l’autrice. “Questo percorso condiviso con Bruno Editore ha reso possibile un cammino vero e umano, che riflette l’essenza di ciò che voglio trasmettere: autenticità e trasformazione”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/49Co0Ut

Alessia Conforti è fisioterapista neurocognitiva, allieva del Prof. Carlo Perfetti e insegnante di Massaggio Infantile IAIM. Da oltre vent’anni guida adulti e bambini a superare limiti e difficoltà, allineando movimento, pensieri ed emozioni. Coglie sempre il terreno e il seme che generano il cambiamento. Inoltre, mostra come fare del proprio corpo il punto di partenza e di arrivo per un’autentica trasformazione. Kairós è il tuo tempo. Per info: http://www.alessiaconforti.com

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la https://www.giacomobruno.it/bruno-editore-chi-e-quanto-costa-come-pubblicare-un-libro-gratis/

Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di https://www.vivibook.ai/

ViviBook, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore