Amazon Prime Day 2025: ECOVACS annuncia sconti imperdibili fino a 700€ sui suoi robot per la pulizia

L’autunno porta grandi novità per gli amanti della tecnologia e della casa smart: dal 7 all’8 ottobre, in occasione del Prime Day Fall di Amazon, ECOVACS ROBOTICS, leader mondiale nella robotica domestica, propone sconti imperdibili su una selezione di robot per la pulizia di pavimenti e finestre. Un’occasione unica per scoprire l’innovazione e la versatilità dei dispositivi ECOVACS, con promozioni che permettono di risparmiare fino a 700€, anche sui modelli di punta.

I protagonisti della promozione

Tra i protagonisti della promozione spicca il DEEBOT X9 PRO OMNI, ideale per chi cerca prestazioni elevate e tecnologie intelligenti. Questo robot combina potenza d’aspirazione e flusso d’aria per una maggiore rimozione anche delle polveri più sottili. La tecnologia OZMO ROLLER offre una pressione di lavaggio superiore dei pavimenti, mentre l’intelligenza artificiale riconosce oggetti e macchie, adattando la pulizia in tempo reale. La stazione OMNI intelligente regola automaticamente i cicli di lavaggio e asciugatura, garantendo risultati impeccabili su ogni superficie.

Durante il Prime Fall, il https://www.amazon.it/dp/B0F1SWS24N?maas=maas_adg_ECE62B6A1DBBFEFAE05BB998CD6D9529_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas DEEBOT X9 PRO OMNI sarà acquistabile a 799€, con un risparmio straordinario di 700€ rispetto al prezzo di listino di 1.499€.

Al vertice della gamma ECOVACS vi è il nuovo DEEBOT X11 OMNICYCLONE, il robot aspirapolvere e lavapavimenti più avanzato mai realizzato dal brand. Dotato della prima stazione OmniCyclone al mondo, questo modello garantisce una pulizia profonda e automatizzata grazie a un sistema di raccolta e gestione dello sporco senza sacchetto di ultima generazione. La tecnologia PoweBoost, inoltre, permette al robot di ricaricarsi del 6% ad ogni pausa di lavaggio del rullo, arrivando a pulire fino a 1.000m² in un solo ciclo.

Dal 7 all’8 ottobre, il https://www.amazon.it/dp/B0FHWP5Y6P?maas=maas_adg_BEE9C545FDB7D02E0B87D4925A64BF3D_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas DEEBOT X11 OMNICYCLONE sarà disponibile a

1.199€, rispetto al prezzo di listino di 1.299€.

Per chi desidera un robot compatto ma dalle prestazioni elevate, il DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2 (disponibile sia in nero che in bianco) rappresenta la scelta ideale. Con un’altezza di soli 81 mm, questo modello raggiunge facilmente anche gli spazi più difficili, mentre la potente aspirazione e la stazione OMNI automatizzata assicurano una pulizia completa e senza sforzo.

Dal 7 all’8 ottobre, il https://www.amazon.it/ECOVACS-DEEBOT-T50-PRO-OMNI/dp/B0F7LM6P62?th=1 DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2 sarà in promozione a 439€, con uno sconto del 51% sul prezzo di listino di 899€.

Infine, per la pulizia delle finestre, ECOVACS propone il https://amazon.it/ECOVACS-PRO-OMNI-Multifunzione-Pianificazione/dp/B0DQ8V4R88?ref_=ast_sto_dp&th=1&psc=1 WINBOT W2 PRO OMNI, il robot lavavetri intelligente che combina una tecnologia di navigazione avanzata, un sistema di sicurezza a 12 livelli e una base portatile per la massima autonomia.

Dal 29 settembre all’8 ottobre, è possibile acquistarlo a 499€, con uno sconto di 100€ sul prezzo originale di 599€.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Ecovacs