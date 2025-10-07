Ambiente di Lavoro Ideale: AP Commerciale entra nell'élite "Italy's Best Employers 2026"

Sono stati resi noti i risultati di "Italy's Best Employers 2026", la sesta edizione dello studio indipendente che premia le aziende italiane che si distinguono per la creazione di un ambiente di lavoro attraente e motivante per i propri dipendenti.

AP Commerciale, è fiera di annunciare il suo ingresso in questa élite, posizionandosi come un datore di lavoro d'eccellenza nel panorama italiano. I risultati ottenuti da AP Commerciale nella classifica riflettono un impegno costante verso il benessere dei dipendenti: l’azienda si è classificata in posizione 87 su 450 aziende nell'intera ricerca e al 2° posto su 36 nella categoria.

Questo traguardo consolida il percorso di crescita di AP Commerciale, che ha visto un costante miglioramento nelle precedenti edizioni della ricerca "Italy's Best Employers", passando dalla posizione 189 del 2022 alla 87 del 2025/2026.

Questo prestigioso riconoscimento testimonia l’impegno e l’investimento continuo dell’Azienda nel proprio capitale umano. Raggiungere la posizione 87 su 450 aziende non è solo un dato statistico, ma la tangibile conferma di una cultura aziendale che pone le persone al centro di ogni strategia. L'attenzione al personale si traduce in investimenti mirati per la formazione costante e lo sviluppo professionale, garantendo a tutti i collaboratori le migliori opportunità di crescita e la possibilità di esprimere il proprio potenziale. Per AP Commerciale, un ambiente di lavoro ideale è quello in cui ogni dipendente si sente valorizzato, supportato e motivato, un fattore chiave per l'innovazione e il successo.

"Questo eccezionale risultato è la prova tangibile che la nostra strategia incentrata sulle persone funziona. – dichiara Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale - Siamo immensamente orgogliosi di ogni nostro collaboratore: la crescita di AP Commerciale è indissolubilmente legata alla loro passione e al loro impegno. Questo premio appartiene a tutti loro. “

Il riconoscimento come "Best Employer" riflette la filosofia strategica unitaria di AP Commerciale, che prende forma nei brand Sole365 e La Speseria, per un totale di oltre 110 punti vendita e più di 4.500 collaboratori. L'Azienda si afferma come leader del mercato Campano adottando il modello Every Day Low Price, una scelta che va oltre il mero aspetto commerciale. Essa mira a sviluppare una cultura della spesa che valorizzi non solo l'esperienza del cliente, ma anche il territorio e, soprattutto, le persone: collaboratori e clienti. Guidata da una visione integrata e ambiziosa, l'impegno di AP Commerciale è costantemente orientato alla sostenibilità. Questo approccio si concretizza nell'assicurare al consumatore un risparmio quotidiano e la libertà di scelta, minimizzando allo stesso tempo tutti gli sprechi, a dimostrazione che il successo aziendale e il benessere dei collaboratori sono parte di una medesima strategia di valore.

"È un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e che testimonia la validità della nostra filosofia aziendale – dichiara Sandro Amoroso, Direttore Risorse Umane di AP Commerciale. Questo traguardo non arriva per caso, ma è il frutto di una strategia chiara e di un investimento costante e strutturato sul nostro bene più prezioso: il capitale umano. In AP Commerciale, crediamo che la crescita dell'azienda e quella delle nostre persone siano due facce della stessa medaglia. Per questo, lavoriamo ogni giorno per garantire percorsi di sviluppo, formazione continua e un ambiente di lavoro che non sia solo un luogo dove esprimere il proprio potenziale, ma un posto dove sentirsi valorizzati, ascoltati e motivati. Vedere questi sforzi riconosciuti a livello nazionale ci conferma che mettere le persone al centro non è solo un valore, ma il motore del nostro successo."

Lo studio, condotto da Statista in collaborazione con il media partner Corriere della Sera, ha coinvolto un ampio campione di lavoratori in Italia, impiegati presso aziende con almeno 250 dipendenti. La metodologia, rigorosa e consolidata, si basa su un sondaggio online che ha raccolto oltre 300.000 valutazioni sui datori di lavoro.

L'obiettivo di "Italy's Best Employers 2026" è dare visibilità e riconoscimento alle aziende leader che investono nel benessere e nella soddisfazione dei propri collaboratori, contribuendo a delineare un quadro sempre più completo del mercato del lavoro italiano. Le aziende premiate rappresentano l'eccellenza in tutti i settori industriali, dimostrando l'impegno verso pratiche lavorative innovative e una cultura aziendale positiva.

https://www.ansa.it/ansa-pressrelease/docs/172/pdf/pressrelease_doc_172_1759852667418.pdf Leggi il comunicato stampa originale

