Anastasia Brinza lancia il Bestseller “Cuore E Cura”

Ci sono momenti, nella vita, in cui capita di sentirsi soli, confusi e pieni di dubbi. Uno di questi è quando dobbiamo trovare una badante o una collaboratrice domestica per una persona che amiamo. Le esperienze negative passate, la burocrazia complicata, i sensi di colpa e le mille opinioni contrastanti possono rendere ogni scelta un peso insostenibile. Fortunatamente, però, una soluzione esiste.

Per tutti coloro che desiderano trovare una badante o una collaboratrice domestica ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Anastasia Brinza “CUORE E CURA. Come Scegliere La Persona Giusta Per Chi Ami Grazie Al Metodo BRINOVA” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per evitare gli errori più comuni e trasformare una scelta difficile in un atto d’amore grazie al metodo BRINOVA.

“Il mio libro è una guida concreta e indispensabile per chiunque si trovi ad affrontare la delicata scelta di affidare i propri cari a collaboratori domestici esterni” afferma Anastasia Brinza, autrice del libro. “Offre strumenti pratici e consigli preziosi per selezionare con consapevolezza e serenità la persona giusta, che sia una badante, una colf o una baby-sitter”.

Dalla lettura di questo libro trapela la volontà, da parte della stessa autrice, di condividere il proprio percorso di crescita personale: un viaggio umano e lavorativo, dalla Moldavia all'Italia, in cui ha sviluppato un metodo unico alla propria professione. Un manuale, quindi, frutto di anni di lavoro passati a fianco delle famiglie.

“Anastasia Brinza è una persona che ha pensato bene di trasformare la propria esperienza personale e professionale in una guida utile, concreta e profonda” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Un vero e proprio faro per chi naviga in acque tempestose, offrendo un aiuto tangibile per affrontare un percorso così arduo per chiunque si trovi ad affrontare la delicata scelta di affidare i propri cari a collaboratori domestici”.

“Ho scelto di affidarmi a Bruno Editore perché la nostra visione si allinea perfettamente: entrambi vogliamo trasformare l'esperienza in valore concreto per gli altri” conclude l’autrice. “In Giacomo Bruno ho trovato più di un semplice editore: un vero partner che condivide la mia missione di fare la differenza”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3HkZuey

Dalla Moldavia all’Italia, Anastasia Brinza ha intrapreso un viaggio di coraggio a soli 19 anni, inseguendo nuovi orizzonti. Forte di anni di esperienza nel sociosanitario e nel legale, ha unito competenza e umanità per aiutare le famiglie nella complessa gestione del lavoro domestico. Da Castiglione delle Stiviere (MN), dove vive con la sua famiglia, Anastasia ha trasformato la sua visione imprenditoriale in Brinova, l’agenzia che seleziona con professionalità e sensibilità collaboratori domestici, colf e badanti, supportando le famiglie nella scelta di professionisti competenti, empatici e affidabili. Per info: https://www.brinova.it/

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la https://www.giacomobruno.it/bruno-editore-chi-e-quanto-costa-come-pubblicare-un-libro-gratis/

Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

