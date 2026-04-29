ANPI Verona, strappato il tricolore

“Una comunità democratica si fonda sul confronto, anche acceso, e sulla possibilità per ciascuno di esprimere le proprie idee. Ogni posizione, se manifestata nel rispetto delle persone e delle istituzioni, merita ascolto e attenzione. Ma proprio per questo non può esserci alcuna tolleranza verso gesti anonimi che colpiscono il tricolore o offendono luoghi legati alla memoria della Resistenza”, dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, commentando i danneggiamenti alla sede dell’ANPI di Verona - Istituto veronese per la storia della Resistenza.

“Il tricolore, come pure la bandiera del Veneto, appartengono a tutti e meritano rispetto. Così come appartengono alla storia civile della nostra comunità veneta i luoghi che custodiscono la memoria democratica del Paese. Si può discutere di tutto, ma non si può trasformare il dissenso in sfregio. Esprimo solidarietà all’ANPI di Verona, all’Istituto veronese per la storia della Resistenza e a quanti lavorano per tenere viva una memoria che è parte dei valori condivisi del Veneto e dell’Italia”, conclude Zaia.

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