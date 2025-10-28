Antonio De Frutos lancia il libro “BROKEN”

Ti sei mai sentito “a pezzi” a causa di un fallimento finanziario o personale? Pensi che la prosperità sia una meta irraggiungibile, riservata solo a chi parte avvantaggiato e non commette mai errori? In un mondo che celebra solo il successo, ecco finalmente una soluzione per chi ha conosciuto la sconfitta.

Per tutti coloro che desiderano rialzarsi, imparare dai propri errori e trasformare le avversità in un’occasione di crescita, esce oggi il libro di Antonio De Frutos, "BROKEN: 20 Pautas A La Prosperidad Desde El Fracaso" (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori venti principi che uniscono finanza, disciplina e saggezza pratica, offrendo una visione chiara su come ricostruire la propria ricchezza partendo da zero.

“Il mio libro non offre formule magiche, bensì un metodo basato su principi fondamentali che derivano dalla vita stessa. È una guida per chiunque voglia usare gli errori del passato come fondamenta per costruire un futuro solido e prospero”, afferma Antonio De Frutos, autore del libro. “Attraverso un linguaggio diretto e senza filtri, il testo accompagna il lettore in un percorso di rinascita, dimostrando che ogni caduta nasconde una lezione preziosa per il successo.”

Secondo l’autore, spesso le persone si bloccano dopo un fallimento perché non possiedono gli strumenti mentali, spirituali e pratici per analizzare l’errore e ricominciare con più forza di prima. Così facendo, rimangono intrappolate in un circolo vizioso di debiti, mancanza di disciplina e influenze tossiche che impediscono loro di raggiungere nuovi obiettivi.

“Antonio De Frutos ha scritto un manuale coraggioso e controcorrente, capace di sfidare le convenzioni tradizionali. Dimostra che il fallimento non è la fine di un percorso, ma un passaggio obbligato e necessario per chiunque aspiri a un successo autentico e duraturo”, commenta Giacomo Bruno, editore del libro. “Le strategie condivise dall’autore dimostrano che risorgere più forti di prima è davvero possibile: tutto sta nel sapere come fare.”

“La professionalità di Giacomo Bruno e del suo team è stata fondamentale. Hanno compreso la visione del libro e l’hanno sostenuta con una strategia editoriale efficace”, conclude l’autore. “La cura nella pubblicazione, l’attenzione al marketing e il costante supporto fanno di Bruno Editore il punto di riferimento per ogni autore che voglia fare la differenza.”

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://www.amazon.it/dp/B0FT6B6S9G/

Antonio De Frutos (Antonio Fernando Frutos Jiménez), nato a Malaga nel 1968, ha una formazione in Scienze Sociali. La sua variegata carriera professionale spazia dalla consulenza informatica alla sicurezza integrale, fino alla scrittura. Il suo approccio alla prosperità, espresso in “BROKEN”, enfatizza la resilienza, l’esperienza pratica e l’applicazione di principi spesso dimenticati per superare le avversità e raggiungere l’autonomia finanziaria e personale. Condivide strategie concrete per trasformare i fallimenti in opportunità di crescita. Per info e contatti: [email protected]

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la

Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di https://www.bookbench.net/it/ BookBench il 1° Benchmark indipendente che valuta le migliori AI per la scrittura di libri. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

