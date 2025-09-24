Aomei Backupper: prezzi, offerte e come funziona

Aomei Backupper rientra nella categoria dei https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2024/05/09/acquistare-i-migliori-software-di-backup-in-offerta-maggio-2024_a4e7de23-ee16-42d0-9078-c092c5498084.html migliori software di backup, ossia quelle applicazioni pensate per generare copie di sicurezza di file, cartelle, addirittura intere partizioni o sistemi operativi.

D'altronde, quando pensiamo ai dispositivi elettronici, ci riferiamo a oggetti che non sono affatto immuni da guasti (pensate a come potreste recuperare i dati da un telefono rotto. A tal proposito vi consigliamo l'ottimo EaseUS Mobisaver), incidenti di vario tipo, furti o smarrimento, di conseguenza, avere una copia di riserva degli elementi più importanti per noi diventa un requisito fondamentale (e in alcuni contesti lavorativi, anche obbligatorio). Anche per questo è spesso consigliato di creare partizioni degli hard disk così da salvare i dati importanti in una porzione più sicura del disco. Per farlo basta acquistare un software di partizionamento degli hard disk.

Nello scenario delle soluzioni sviluppate appositamente per le operazioni di https://blog.mrkeyshop.com/guide/come-fare-il-backup-completo-di-un-pc-windows-10/ backup e ripristino, Aomei Backupper si fa notare da un lato per un’estrema facilità d’uso e dall’altro da una serie molto completa di strumenti utili per chiunque voglia assicurarsi una copia di sicurezza dei propri dati.

E ora potete acquistare https://mrkeyshop.com/it/59-aomei-backupper?MrKey=86&id_campaign=498 Aomei Backupper al miglior prezzo. https://mrkeyshop.com/img/cms/Aomei_backupper_download_mr-key_shop.png

Disponibile in varie versioni, più o meno complesse in base al destinatario finale dell’applicazione (dai semplici home user ai professionisti che vogliono offrire ai propri clienti un servizio di backup/ripristino d’emergenza a pagamento), Aomei Backupper è un software completo e funzionale che consente di scegliere che tipo di backup eseguire: dalla copia di singoli file a cartelle a intere unità di archiviazione, sia fisiche che “virtuali”, ad esempio partizioni realizzate su un singolo SSD o HDD.

Inoltre, grazie alla funzione di clonazione, sarà possibile clonare HDD su SSD, ad esempio nel caso di un upgrade hardware, oppure clonare un SSD in caso di sostituzione dell’unità di storage. In questo caso, il vantaggio è quello di non dover https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2022/08/08/come-attivare-windows-11-gratis_6631120c-3c9b-4ec9-8474-9c6328ae4505.html installare Windows 11 (o qualsiasi altro sistema operativo in uso) un’altra volta.

Con un backup a disposizione, sarà possibile effettuare, ad esempio, il ripristino di https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2022/06/13/acquistare-windows-10-risparmiando.-le-migliori-soluzioni_cfddc254-9add-44e0-87ce-bb62448d885c.html Windows 10 in caso di errori, durante un update o eseguire il downgrade da Windows 11 a Windows 10 qualora opportuno, senza perdere nemmeno un file. Lo stesso vale in caso di problemi con l’ https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2022/08/04/come-aggiornare-a-windows-11_b3316297-0be6-4fb0-a868-aaf8cc65f6aa.html aggiornamento di Windows 11 (che è possibile effettuare gratuitamente https://www.adnkronos.com/attivare-windows-acquistandolo-in-offerta_4vF54hlxPxbRxrqClql1d0 attivando Windows 10).

In tutti questi casi, e in molti altri, Aomei Backupper è il miglior software di backup da utilizzare, proprio in virtù delle sue funzionalità complete ma intuitive.

Aomei Backupper permette di eseguire diversi tipi di backup, da quello completo, che include tutti i dati nel sistema, a quello incrementale (che prevede solo l’aggiunta dei nuovi elementi rispetto al backup precedente) e quello differenziale (che sincronizza le modifiche apportate ai dati rispetto all’ultima copia di sicurezza creata).

Inoltre, consente di creare cloni dell’intera unità di archiviazione, come dicevamo in precedenza, utile in cui sia necessario effettuare la sostituzione dell’hard disk con un SSD e https://www.windowsblogitalia.com/2022/08/quanto-costa-installare-windows-10/ installare Windows 10 o qualsiasi altro sistema operativo moderno.

L’interfaccia utente è pulita e semplice: qui si trovano a colpo d’occhio tutte le impostazioni principali all’interno della schermata principale, da cui è possibile impostare, ad esempio, dei backup pianificati (operazioni eseguite automaticamente a intervalli regolari definiti dall’utente), scegliere con facilità le cartelle, i file, le partizioni, le unità e i sistemi da sottoporre a backup, nonché selezionare le destinazioni del backup stesso.

Backup Windows 10 e 11 https://mrkeyshop.com/img/cms/backup_windows_10_e_11_mr_key_shop.png

La ricchezza delle funzioni disponibili agevola anche le operazioni di backup 3 2 1, ovvero una procedura definita dal fotografo Peter Krogh, secondo cui è fondamentale creare 3 copie dei dati più importanti, da tenere su 2 supporti differenti, con 1 copia conservata in un luogo fisico diverso rispetto a quello dove risiedono i dati principali. Questo è un metodo molto efficace e tutto sommato semplice per garantire la piena accessibilità ai dati anche in caso di incidenti gravi, come un allagamento, un guasto elettrico e così via. Naturalmente, questa procedura è praticamente obbligatoria per chiunque conservi dati per scopi professionali.

Detto questo, Aomei Backupper semplifica le operazioni di backup e ripristino con pochi clic, indipendentemente dal fatto che si tratti di un insieme di cartelle e file, un’immagine completa oppure un’intera partizione.

Aomei Backupper per Windows https://mrkeyshop.com/img/cms/aomei_backupper_per_windows_mr_key_shop.png

Aomei Backupper è un programma pensato per l’ambiente Windows, sebbene consenta di eseguire backup anche da altri supporti. L’azienda ha sviluppato diverse versioni, pensate per destinatari differenti, queste includono:

- AOMEI Backupper Professional: pensata per gli utenti più avanzati e i liberi professionisti, poiché consente di effettuare il backup in una vasta gamma di destinazioni, come CD e DVD, proteggere i backup con crittografia e molto altro

- AOMEI Backupper Server: ideale per chi gestisce i server e li sottopone a manutenzione. Questa versione garantisce una protezione estesa da minacce come il https://blog.mrkeyshop.com/guide/ransomware-cos-e-come-prevenire-e-salvarsi/ ransomware.

- AOMEI Backupper Technician: la versione perfetta per chi deve gestire più macchine in un ambiente professionale

- AOMEI Backupper Technician Plus: una versione avanzata di Technician che copre un numero illimitato di postazioni PC e server.

Rispetto ad altri prodotti della categoria, tutte le versioni di Aomei Backupper condividono un’interfaccia user-friendly e applicazioni leggere e reattive. Questo è l’ideale per chi non vuole investire tempo nell’apprendimento di applicazioni eccessivamente complesse o non accetta compromessi sulle prestazioni nel sistema di destinazione.

software backup aomei backupper https://mrkeyshop.com/img/cms/software_backup_aomei_backupper_mr_key_shop.png

Sebbene Aomei Backupper sia un’applicazione Windows, consente comunque di effettuare il backup non solo dei sistemi di questa piattaforma. Infatti, se siete gamer appassionati e volete aggiornare la PS4 o la vostra Xbox One senza timore di perdere i dati, o magari vi serve una copia di sicurezza di installazioni e dati (magari state per sostituire l’hard disk della PS4 o state valutando l’acquisto di un hard disk esterno per PS4), con Aomei Backupper potrete creare delle copie di backup in modo semplice e veloce, con pochi clic.

Si tratta di un vantaggio notevole rispetto ai prodotti di altri marchi, dato che non sono in molti a consentire le operazioni di backup e ripristino sulle console di gioco.

Dunque, oltre all’uso professionale, Aomei Backupper è indicato per chiunque voglia praticare i propri hobby digitali senza il rischio di perdere file, dati e altri elementi fondamentali.

Aomei Backupper è un prodotto digitale, ed è disponibile sia sul sito ufficiale che su altri store. Se volete ottenere Aomei Backupper al miglior prezzo, visitate Mr Key Shop, che vi offre anche il vantaggio del download e dell'installazione immediati. Si tratta di uno store professionale che offre software digitale di alta qualità e per diverse fasce di pubblico. Su Mr Key Shop troverete una vasta gamma di prodotti, inclusi quelli professionali come Aomei Partition Assistant, Windows Server, sistemi operativi, pacchetti Office, software per il recupero dei dati e i migliori antivirus e VPN.

Una volta completata la transazione sicura, infatti, Mr Key Shop vi invia in tempo reale tutto quello che occorre tramite e-mail. Dunque, da un unico luogo, sarà possibile scaricare il software tramite link ufficiali e sicuri, installare il pacchetto e poi attivarlo con la relativa chiave di licenza, sempre originale e garantita.

Dunque, oltre al risparmio (su Mr Key Shop potrete spendere fino al 70% in meno sull’intero catalogo), c’è il vantaggio dell’immediatezza, con l’ulteriore plus di poter interloquire con un team di supporto professionale, disponibile sempre via live chat e in lingua italiana, sia per supporto sul software in sé, che per consigli e raccomandazioni per le fasi di installazione e configurazione. Inoltre, il team è sempre disponibile per fornire suggerimenti personalizzati sui migliori software da scegliere sul catalogo.

Aomei Backupper è una soluzione leggera, veloce ma completa, che vi aiuterà a tenere al sicuro una copia di tutti i vostri dati digitali più importanti. E con i vantaggi di Mr Key Shop, potrete accedere al miglior software di backup e ripristino entro pochi secondi dall’acquisto.

