AOMEI Partition Assistant: Download, Funzionalità e Prezzo

AOMEI Partition Assistant rientra tra i software che permette agli utenti di gestire la partizione disco del proprio computer e di altri dispositivi simili.

Appartenente alla categoria dei partition manager, AOMEI Partition Assistant consente di apportare modifiche alle partizioni di sistema senza la necessità di formattare il disco, ad esempio unendo o dividendo due partizioni diverse oppure migrando una partizione da un sistema a un altro. Questi programmi lavorano in sinergia con i software di backup, in quanto il loro obiettivo è salvaguardare la perdita dei dati.

Grazie a un’interfaccia utente intuitiva e pulita, AOMEI Partition Assistant consente agli utenti di intervenire sulle proprie partizioni disco in vari modi. Nell’ambito delle operazioni di disk management, un partition tool come quello proposto da AOMEI offre la possibilità di effettuare vari interventi, come ridimensionare una partizione disco, semplicemente selezionando quella di interesse fra le partizioni disponibili e confermare la modifica tramite un apposito pulsante. Le funzionalità sono innumerevoli, ecco le principali.

Creare una nuova partizione in Windows 10 e 11 con AOMEI Partition Assistant

Se occorre partizionare l’hard disk su https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2022/06/13/acquistare-windows-10-risparmiando.-le-migliori-soluzioni_cfddc254-9add-44e0-87ce-bb62448d885c.html Windows 10 e 11 per creare una nuova partizione, AOMEI Partition Assistant consente di attingere dallo spazio disponibile, senza inficiare sui dati già presenti sul disco, un notevole vantaggio, dato che non occorrerà formattare l’unità, a differenza del partition manager Windows predefinito. Ad esempio, se volete creare un sistema multiboot, potrete creare una nuova partizione di sistema in cui poi andare a installare e https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2022/08/08/come-attivare-windows-11-gratis_6631120c-3c9b-4ec9-8474-9c6328ae4505.html attivare Windows 11 e poi selezionare quale sistema avviare (ad esempio Linux o Windows tramite strumenti come Grub).

"Creare partizione di ripristino Windows 10 e 11" https://mrkeyshop.com/img/cms/creare_partizione_di_ripristino_windows_10_%20aomei_partition_backup.png

Ridimensionare e spostare una partizione

Con Aomei Partition Assistant è possibile anche ridimensionare e spostare una partizione, ad esempio da un’istanza di https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2025/09/24/acquistare-windows-server-risparmiando-la-guida-completa-per-non-rinunciare-alla_c42771da-b2f9-46eb-826c-5033cf12d93f.html Windows Server a un’altra, utile soprattutto in ambito aziendale.

Formattare un disco con partizione persa

Se avete riscontrato problemi nell’ https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2022/08/04/come-aggiornare-a-windows-11_b3316297-0be6-4fb0-a868-aaf8cc65f6aa.html aggiornare Windows 11, AOMEI Partition Assistant può aiutarvi a formattare facilmente un disco con partizione persa, per ricominciare da capo e provare nuovamente a https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2022/08/08/come-attivare-windows-11-gratis_6631120c-3c9b-4ec9-8474-9c6328ae4505.html installare Windows 11. Per evitare di perdere dati, in generale, è consigliabile avere a portata di mano un backup delle unità di archiviazione. In questo caso, è consigliabile utilizzare un tool specialistico come https://www.ansa.it/pressrelease/tecnologia/2025/09/24/aomei-backupper-prezzi-offerte-e-come-funziona_37fcad62-91ec-42a8-a2f3-0f28e7e7094f.html AOMEI Backupper.

Eliminare partizioni disco

Se serve più spazio, con AOMEI Partition Assistant è possibile rimuovere le partizioni sul disco inutilizzate o che sono troppo grandi rispetto a ciò che devono contenere. Utile per ottimizzare lo spazio disponibile sulle varie partizioni.

Separare e unire partizioni disco su Windows 10 senza formattare.

Anziché eliminare le partizioni, è possibile separarle o unirle su Windows 10 senza necessità di formattare l’unità di archiviazione che le ospita. Come dicevamo, è un notevole vantaggio e non tutti i software lo permettono. AOMEI Partition Assistant è uno di quelli che vi aiutano a gestire tutte le partizioni senza dover formattare l’hard disk.

Clonare hard disk e partizione con AOMEI Partition Assistant

Tramite la clonazione, è possibile creare copie identiche dell’intera struttura di un hard disk o di una partizione. Si tratta di un’ottima tecnica per migrare il sistema operativo, ad esempio da un vecchio hard disk a un disco a stato solido. In questo caso, AOMEI agisce anche da software di migrazione per gli SSD, dato che consente di gestire non solo la creazione ma anche il trasferimento delle unità o partizioni clonate.

Nel caso di sostituzione di un disco (da HDD a SSD, ad esempio), AOMEI Partition Assistant aiuta a migrare il sistema operativo in modo facile, dato che permette di spostare il sistema operativo sulla nuova unità senza doverlo reinstallare da zero.

AOMEI ha realizzato diverse versioni di Partition Assistant, destinate a varie tipologie di utente.

Sullo store troverete le versioni principali di Aomei Partition Assistant, che includono:

Acquistare AOMEI Partition Assistant da Mr Key Shop è vantaggioso non solo in termini di risparmio, dato che l'intero catalogo offre prezzi fino al 70% più bassi rispetto alla concorrenza, ma anche in termini di sicurezza e affidabilità.

https://www.makeuseof.com/windows-11-pro-key-offers/ Windows 11 professional, PC Guide ( https://www.pcguide.com/windows-11/pro-key-save-buy-discounts/ ) Windows 11 Pro Key, TechBullion ( https://techbullion.com/how-to-buy-windows-10-for-cheap-and-legally/ ) Windows 10 Cheap e Geeky Guide ( https://www.geeky-gadgets.com/aomei-backupper-download-price-and-features-28-02-2023/

Sul sito è possibile acquistare Sistemi Operativi Windows, Pacchetti Microsoft Office, Norton antivirus e altri tra i migliori software di protezione, le migliori VPN, AutoCAD e altri software Autodesk e Windows Server. AOMEI Partition Assistant è un prodotto puramente digitale, di conseguenza è acquistabile sotto forma di download presso AOMEI, a prezzo pieno, oppure tramite store terzi affidabili come Mr Key Shop.

Una volta acquistato, sarà possibile mettere in download AOMEI Partition Assistant tramite i link forniti all’interno della mail di riepilogo d’ordine e procedere con l'installazione facendo doppio clic sull’installer scaricato. Mr Key Shop fornisce anche delle istruzioni passo-passo complete ma di facilissima consultazione all’interno della mail di conferma che invia all’acquirente al termine della transazione. La mail include anche il codice di attivazione della licenza e i link di download ufficiali.

Usare AOMEI Partition Assistant è semplicissimo: l’interfaccia utente, pulita e ordinata, contiene tutte le funzioni principali a colpo d’occhio. Basterà selezionare la partizione o l’unità interessata e decidere come procedere.

Ad esempio, se si vuole ridimensionare una partizione, i tooltip presenti sul menu aiuteranno l’utente a orientarsi in modo facile. Il programma include una guida molto chiara che spiega, ad esempio, come unire partizioni disco o come spostare partizioni da una destinazione all’altra.

Grazie alla tecnologia di partizione avanzata, AOMEI Partition Assistant garantisce operazioni sicure e senza perdite di dati. Con altri programmi, infatti, ogni intervento a una partizione determina la cancellazione del contenuto su disco dato che occorre distruggere una partizione pregressa e ricrearne un’altra.

Il programma in sé è un prodotto professionale e ufficiale e utilizzarlo non comprometterà l’integrità dei sistemi di destinazione.

L’unico rischio che si corre è se si decide di scaricare e utilizzare una crack per AOMEI Partition Assistant. Questi programmi sono pensati per eludere i sistemi di controllo anticopia, ma oltre a costituire un vero e proprio furto, molto spesso determinano rischi non indifferenti, come la diffusione di virus, ransomware e altri tipi di malware.

Ecco perché comprare una licenza originale è importante. Ricordate che su Mr Key Shop potrete risparmiare sul prezzo di listino.

Esiste una versione gratuita chiamata AOMEI Partition Assistant Standard. Il tool è liberamente scaricabile, tuttavia non si tratta di un programma professionale.

La versione Standard, infatti, è pensata per utenti di base, principalmente utenti domestici e studenti che necessitano solo delle funzioni elementari come la manipolazione delle partizioni (creazione, ridimensionamento, unione/separazione ecc.), dunque non è consigliabile agli utenti professionisti e alle aziende.

Infatti, mancano funzioni fondamentali, come la migrazione da unità GBT a drive MBR e viceversa, l’allineamento delle partizioni e altre funzioni importanti per chi gestisce server o workstation aziendali.

Uno dei vantaggi delle versioni per aziende è la possibilità di creare una versione di AOMEI Partition Assistant Portable, ovvero un’istanza del tool installabile su un supporto rimovibile come una chiavetta USB da utilizzare su altre macchine, ad esempio laddove non sia possibile accedere al sistema operativo per un guasto o la perdita di una partizione.

Questa funzione non è disponibile nella versione Standard ed è un motivo in più per cui PMI e professionisti dovrebbero optare per le edizioni a pagamento.

