Approvato PdL su fusione tra Orchestra del Teatro Olimpico e Società del Quartetto di Vicenza

“Il progetto approvato oggi è un intervento puntuale che si inserisce pienamente nello spirito della legge regionale per la cultura n. 19/2019, che promuove l’aggregazione tra soggetti culturali e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo. La fusione tra Orchestra del Teatro Olimpico e Quartetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione e razionalizzazione, che unisce due eccellenze in grado di portare il nome di Vicenza e del Veneto nei circuiti internazionali della musica colta”. Lo ha affermato il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, commentando l’approvazione odierna da parte del Consiglio regionale del Progetto di Legge n. 336 finalizzato ad adeguare la normativa vigente al processo di fusione in corso tra due importanti realtà culturali vicentine: l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza (OTO) e la Società del Quartetto di Vicenza.“Questa fusione – conclude Ciambetti – non solo eviterà sovrapposizioni di programmazione e semplificherà la gestione amministrativa, ma potenzierà l’offerta culturale regionale in un’ottica di crescita, apertura ai giovani talenti e dialogo con il territorio. Una scelta lungimirante, che conferma l’impegno del Veneto nel sostenere cultura di qualità e progettualità solide nel tempo”.

