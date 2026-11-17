Una presenza in grande stile, quella dell’Automotoclub Storico Italiano alla 16ª edizione di Milano AutoClassica, il salone dell’auto classica e sportiva in programma a Fiera Milano (Rho) da giovedì 19 a domenica 22 novembre. L’ASI Village attende i visitatori nel Padiglione 16 insieme a una ventina di Club Federati e con alcune tematiche espositive di grande interesse.

Le regine dell’ASI Village sono tre vetture iconiche per celebrare i 100 anni della Carrozzeria Touring, griffe milanese di rilevanza mondiale da sempre interprete di stile e innovazione: all’ingresso del Village, grazie alla collaborazione del Registro Internazionale Touring Superleggera, sono schierate una OSCA 1600 GT del 1961, una Maserati 3500 GTI del 1962 e una Lamborghini 400 GT 2+2 Prototipo del 1966. Il centenario sarà approfondito in una conferenza sabato 21 novembre alle ore 12.00.

Dal car design si passa al mondo delle competizioni nella massima serie con un omaggio a Michele Alboreto, uno dei più veloci piloti italiani alla guida di una Ferrari in Formula 1, con l’esposizione della Ferrari F1 126 C4 vincitrice del GP del Belgio 1984 con il driver milanese. Progettata da Mauro Forghieri e Harvey Postlethwaite, con Alboreto e René Arnoux contribuì alla conquista del secondo posto nel Mondiale Costruttori da parte del Cavallino Rampante.

Sul palco dell’ASI Village sono previsti alcuni incontri per parlare di corse e di piloti, compreso Alboreto, del quale si ricordano i 70 anni dalla nascita (23 dicembre 1956) e i 25 dalla scomparsa, avvenuta nel 2001 sul circuito di Lausitzring durante una sessione di test. Sono attesi, tra gli altri, Bruno Giacomelli, Pierluigi Martini, Thierry Boutsen, Daniele Audetto e Davide Roda.

A fianco della monoposto Ferrari ci sarà un altro simbolo degli anni ’80 e di un’epoca sovralimentata: la Fiat Uno Turbo. Un modello che fa da sfondo alla presentazione del nuovo libro ASI “Fiat Uno e derivate – Fenomeno Globale”, in programma sabato 21 novembre alle ore 11.00.

L’esposizione nel cuore di ASI Village si completa con un altro mito italiano: la Piaggio Ape. Il simpatico mezzo tuttofare compie 80 anni (venne presentato proprio a Milano il 23 novembre 1946) e oggi rappresenta una storia fatta di ingegno, lavoro, trasformazioni sociali e di legami con le persone che attraversano le generazioni. Nello stand è esposto un raro e particolare Ape Pentarò 175 cc del 1967, modello progettato per il traino di rimorchio e prodotto in soli 118 esemplari. Sul palco dell’ASI è previsto un talk sabato 21 novembre alle ore 16.00.

100 anni di stile con la Carrozzeria Touring

Il 25 marzo 1926 nasceva a Milano la Carrozzeria Touring, fondata da Felice Bianchi Anderloni e Gaetano Ponzoni con l’ambizione di rivoluzionare il mondo dell’automobile attraverso stile e innovazione tecnica. La sua filosofia si riassumeva nel motto “Il peso è il nemico, la resistenza dell’aria è l’ostacolo”. Da questa visione prese forma, negli anni Trenta, il brevetto Superleggera, un rivoluzionario sistema costruttivo basato su una struttura tubolare in acciaio rivestita da sottili pannelli in alluminio. Una soluzione che coniugava leggerezza, aerodinamica ed eleganza, contribuendo a scrivere pagine memorabili della storia automobilistica. Dalle leggendarie Alfa Romeo alle Ferrari, dalle Maserati alle Aston Martin, Touring ha firmato alcune delle vetture più affascinanti di sempre. La tradizione continua ancora oggi tra artigianalità, ricerca e design.

La OSCA 1600 GT esposta nell’ASI Village è la prima e unica vettura stradale costruita dall’azienda fondata dai Fratelli Maserati dopo la cessione della ditta che portava il loro cognome. Il modello presenta alcune soluzioni particolarmente innovative. Ben visibile è il lunotto concavo, una soluzione che unisce maggiore visibilità e migliore aerodinamica. Interessante è anche l’uso di particolari come la struttura dei sedili o l’interno dei montanti realizzati in metallo traforato, un chiaro richiamo alle auto da corsa che sfruttano simili accorgimenti per ridurre il peso. Di questa versione sembra siano stati costruiti soltanto due esemplari. Questo, con il numero di telaio 014, fu esposto al Salone di Torino per la presentazione ufficiale.

La Maserati 3500 GT fu la prima auto del Tridente a essere prodotta su ampia scala. Nel 1957 Maserati si era ufficialmente ritirata dalle competizioni e l’attenzione della Casa si era concentrata sulla produzione di vetture Gran Turismo. La creatività della Touring le diede forme eleganti e leggerezza. Il motore era una derivazione dell’auto da corsa 350 S e nel 1961 i carburatori Weber furono sostituiti dal sistema a iniezione Lucas, permettendo di arrivare a una potenza di 235 CV. Questo modello divenne un grande successo e contribuì in maniera decisiva a risolvere le difficoltà economiche di Maserati in quel periodo.

Completa l’esposizione il primo prototipo della Lamborghini 400 GT 2+2 del 1966. L’auto è di fatto una 350 GT modificata dalla Touring Superleggera per inserire i sedili posteriori, ampliare il volume posteriore del tetto, modificare il lunotto e installare un solo bocchettone del serbatoio.

Numerosi dettagli identificano l’unicità dell’esemplare. Il gruppo ottico anteriore della 350 viene sostituito da un doppio faro montato su una piastra dall’interno della carrozzeria e mantiene inoltre il singolo tergicristallo del precedente modello. Viene terminata in tempo per la fiera di Valencia (Spagna) e risulta quindi la prima 400 GT 2+2 prodotta e venduta.

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