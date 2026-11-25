Dal 25 al 27 novembre a Verona, sindaci, rappresentanti del Governo e delle istituzioni, esperti e protagonisti del mondo delle imprese si confrontano sulle principali sfide del Paese. “Cara Italia – I Sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica” è il titolo scelto per l’edizione di quest’anno, accompagnando le tre giornate di confronto sui temi strategici per il futuro delle città e delle comunità.

ASI è presente con uno stand, nel quale spicca una rossa Alfa Romeo Spider “osso di seppia” nel 60° della sua presentazione: era il 1966, esattamente lo stesso anno di nascita dell’Automotoclub Storico Italiano. Uno spazio di incontro e di confronto con gli amministratori locali per trasmettere loro i valori e le opportunità offerte dal motorismo storico.

Inoltre, giovedì 25 novembre alle 10.00, ASI presenta il nuovo progetto “Comuni amici dei veicoli storici”, iniziativa che ha l’obiettivo di creare una rete nazionale di comuni che accolgono eventi per mezzi d’antan trasformandoli in occasioni di turismo lento, cultura e sviluppo. Un’idea pensata soprattutto per i piccoli centri e i borghi lontani dai grandi flussi turistici. Nella stessa occasione sono illustrati il neonato “Trofeo ASI Borghi più belli d’Italia”, il road tour “Borghi in Carrozza – Sulla strada della gentilezza” e il calendario di “ASI Circuito Tricolore 2027”.

La cerimonia di apertura dell’Assemblea ANCI si tiene mercoledì 25 novembre, alle ore 17.00 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo i saluti istituzionali, è prevista la testimonianza di Walter Veltroni, dedicata alla figura di Giorgio La Pira, seguita dalla relazione del presidente ANCI e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Ad animare le varie sessioni sono sindaci provenienti da tutta Italia, esponenti del Governo, rappresentanti delle istituzioni e delle principali realtà economiche e produttive del Paese, in un dialogo sulle priorità dell’azione amministrativa e sulle prospettive di sviluppo dei territori.

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