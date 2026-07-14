ASI Fest al Misano World Circuit

Il mondo dei motori vintage ha un solo obiettivo e si chiama “ASI Fest”. Un intero weekend, dal 25 al 27 settembre, per vivere una passione declinata in tutte le sue forme e per festeggiare il 60° anniversario dell’ASI nella splendida cornice del Misano World Circuit. È qui che auto, moto e ogni altro genere di veicolo storico troverà spazio animando un grande villaggio con esposizioni, esibizioni dinamiche, intrattenimento e momenti culturali.

Ogni Commissione ASI avrà i suoi spazi espositivi per allestire mostre tematiche e raccontare ogni realtà che compone il mondo variegato del motorismo storico: dai velocipedi che hanno rivoluzionato la mobilità individuale nella seconda metà dell’800, ai veicoli utilitari che hanno portato sviluppo economico e industriale; poi gli accampamenti dei veicoli militari e l’evoluzione dei mezzi agricoli; le acrobazie in volo dei biplani, l’ASI Veteran Show con i veicoli centenari, il concorso d’eleganza per le auto italiane fino al 1966, anno di fondazione dell’ASI.

Inoltre, le giornate saranno scandite dai turni di giri liberi in pista per auto e moto, organizzati in base alle loro diverse tipologie. Per le auto sono previste le batterie "Post Vintage 1930-1950", "Modern 1951-2006", "Competizione", "Granturismo" e "Formula"; le moto sono suddivise in "Sidecar Competizione", "Squadre Corsa ASI e Competizione", "Moto dal 1930 al 1950", "Moto dal 1951 al 1970", "Moto dal 1971 al 2006".

Il paddock del Misano World Circuit avrà spazi dedicati ai Club Federati ASI, attesi numerosissimi da tutta Italia con i propri soci al seguito, per un happening dai mille colori e dalle mille opportunità per vedere veicoli di ogni epoca e stile. Un vero museo a cielo aperto e condiviso, per diffondere e promuovere verso il grande pubblico la cultura dei motori.

La partecipazione è riservata ai Tesserati ASI ed è gratuita (com’è gratuito l’ingresso per il pubblico) e le iscrizioni sono aperte fino al 23 agosto.

“ASI Fest rappresenta la chiusura di un intero anno dedicato alle celebrazioni del 60° anniversario ASI – sottolinea il Presidente Alberto Scuro – con il coinvolgimento di tutte le anime della Federazione: commissioni, volontari, club di tutta Italia e appassionati. Una festa per condividere i valori dell’associazionismo a noi più cari, un momento di approfondimento culturale attraverso la scoperta dell’evoluzione motoristica che ha caratterizzato gli ultimi 150 anni di storia.”

Leggi il comunicato stampa originale: https://www.ansa.it/ansa-pressrelease/docs/220/pdf/pressrelease_doc_220_1784015513673.pdf

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di ASI.