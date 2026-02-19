Assetto organizzativo e pianificatorio interventi e servizi sociali

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell’assessore regionale al Sociale, Paola Roma, nel corso della seduta odierna, ha acquisito informazioni in ordine all’attuazione della L.R. n. 9/2024 “Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali.”

I lavori della commissione hanno analizzato lo stato di attuazione della succitata normativa regionale.

Ricordiamo che, con D.G.R. n. 284 del 24 marzo 2025, la Giunta regionale ha rideterminato gli assetti territoriali degli Ambiti Territoriali Sociali, con riferimento ai territori delle province di Padova e Verona, come previsto dalla legge istitutiva degli ATS, in modifica della D.G.R. n. 1191/2020.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO