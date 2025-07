Atlantica Digital si rinnova: Carlo Torino nuovo AD, creazione Leadership Team e Digital Innovation

Carlo Torino è stato nominato 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐃𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐨, con un'esperienza consolidata in ambito finanziario, tecnologico e manageriale; co-founder, managing partner e Group Italy CFO di Smart4 Engineering dal 2020, Torino ha ricoperto ruoli di vertice anche in Atlantica Digital, Eurosystem eTopnetwork. Laureato alla Bocconi, con Master alla Cass Business School, vanta una carriera avviata nell'investment banking presso Barclays, proseguita in Goldman Sachs e Credit Suisse. Esperto di private equity, AI, Cybersecurity, data science e IoT; ha curato tutte le acquisizioni del gruppo in Italia.

Nasce l’Executive Leadership Team ELT

A supporto dell’AD, viene istituito l’Executive Leadership Team con Fabio Caporale, Patrizia Gabrieli, Giulio Materlian, Carlo Palombi, Gianni Pugliese e Massimiliano Torella. Il team guiderà la semplificazione operativa, il rafforzamento commerciale e il posizionamento sul mercato.

Nuova divisione “Digital Innovation”

Le tre attuali business unit – 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬, 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 & 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 e 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 – confluiscono nella nuova divisione Digital Innovation, affidata a Patrizia Gabrieli, professionista con oltre 30 anni di esperienza in progetti digitali complessi. Obiettivo: maggiore reattività, efficienza e capacità di intercettare opportunità emergenti.

Riorganizzazione e obiettivi strategici

La nuova struttura punta a:

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di ATLANTICA DIGITAL SPA