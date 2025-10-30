“Attaccato alla musica”, il romanzo che trasforma il fragore della guerra in armonia civile

La musica precede le parole e contiene il mondo. Prima dei racconti e delle cronache, prima dei registri e delle statistiche, c’è il battito che allinea i corpi, l’onda che attraversa i nervi, il respiro che si fa coro.

La meraviglia comincia lì: nella possibilità che suono e silenzio si incontrino per generare un senso condiviso. Il romanzo “Attaccato alla musica” di Giordano Mor, pubblicato dal Gruppo Albatros il Filo, apre con questo assunto semplice e potente: la musica non sostituisce la vita, ma la alimenta, la rende abitabile. Per chi narra, essa è identità, linguaggio, memoria dei legami, strumento per dire l’indicibile. Da quella certezza prende avvio una vicenda che si legge come testimonianza e come dichiarazione d’amore a un’arte che rende umani anche in mezzo al fragore.

Il patto con il lettore è chiaro: questa è una storia singolare che potrebbe appartenere a molti. La voce che racconta costruisce una prossimità con il lettore attraverso la routine, gli oggetti, i tragitti, le figure che sostengono la crescita. La normale successione di mattine, lezioni, corse al conservatorio definisce un “prima” limpido, la misura da cui si comprenderà la perdita, quando arriverà la guerra.

L’Europa che riconosciamo sta in questa quotidianità fatta di strade, aule, campanelle, delle piccole logistiche che sorreggono la serenità. Poi il paradigma cambia. L’orario del conservatorio si contrae per motivi di sicurezza, le classi si dimezzano, i rifugi e i bunker diventano la nuova normalità.

La guerra non ha un volto singolo né una collocazione geografica e proprio per questo somiglia a molte e si insinua nel quotidiano e lo riconfigura. La pagina restituisce questa torsione con pacatezza e precisione, attraverso dettagli che ogni lettore può collocare nella propria città, nella propria memoria del presente.

Il cuore del libro si accende nel dialogo con un maestro che possiede la dolce intransigenza della buona pedagogia. Durante un emozionante scambio, immagina i soldati con strumenti musicali al posto delle armi e battaglie trasformate in giganteschi concerti. L’immagine non risolve i conflitti, indica una postura. La musica chiede ascolto, cooperazione, disciplina dell’insieme; la guerra chiede obbedienza cieca e delega della responsabilità a un vertice che resta lontano. Il libro non indulge in proclami, ma rende visibili le conseguenze: racconta infatti le atrocità dei corpi giovani che si fanno bersaglio, delle città che perdono luce, delle comunità che cercano la via per dirsi ancora tali.

Il dopo-bombardamenti mostra cos’è una città quando gli orologi riprendono il giro con lentezza. La cena semplice, il brodo caldo, il buio che scende; poi il mattino con le squadre di operai, i vigili del fuoco, i volontari che sgomberano, catalogano, mettono in sicurezza. Il protagonista rientra in un tempo scandito da impegni nuovi: si lavora, si studia, si ripara, si allestisce una sala musica. L’immobilità forzata diventa feritoia per un progetto comune. La ripresa verso la normalità si intreccia con la preparazione del primo concerto, come se l’atto di fare musica potesse trasformarsi in una dichiarazione civile. La prosa registra la fatica e la pazienza, l’alternarsi di scoramento e di grinta, il moto di una comunità che impara a riassemblarsi.

Da quel punto in poi il montaggio accelera. Le prove si intensificano, i manifesti del concerto spuntano sui muri come bandiere di carta, la curiosità del paese diventa parola di bar. Il direttore pretende precisione e trasmette entusiasmo, l’orchestra risponde, l’orgoglio collettivo si condensa attorno a una scelta di repertorio che parla con la lingua della storia e del suono. L’Ouverture 1812 di Tchaikovsky apre il programma: non per il gusto della citazione militare, ma per la capacità di restituire, con i colpi di cannone e la piena degli ottoni, la memoria acustica dei giorni del terrore e la visione di una luce che resiste. L’interpretazione proposta dal testo è chiara: la musica non dev’essere mera illustrazione, dev’essere trasformazione della paura in coscienza.

Quando arriva il giorno, è chiaro a tutti che non si tratti di un concerto qualunque. È un’azione corale in cui musicisti e ascoltatori riconoscono una prova comune: scuotere la polvere della paura, trasformare l’eco dei bombardamenti in memoria attiva.

La scrittura qui trova una misura perfetta, descrive timbriche e dinamiche con lessico sobrio, fa “sentire” il suono senza tecnicismi, accompagna l’orecchio non allenato senza smarrire chi conosce la partitura. Il racconto sinfonico coincide con il racconto civile.

Chi legge avverte una doppia fedeltà: allo strumentista che accorda il proprio respiro al gruppo e allo scrittore che accorda la frase alla scena. Il lessico resta limpido, le frasi si distendono con ritmo controllato, la focalizzazione interna tiene insieme percezione e idea. La meraviglia passa attraverso la cura del dettaglio, la società emerge come corpo vivo. Tra le pagine risuonano gli echi delle comunità di Irène Némirovsky in “Suite française”, la città senza coordinate della “Trilogia della città di K.” di Agota Kristof, i diari musicali di Władysław Szpilman e la testarda quotidianità raccontata da tanti scrittori dell’Europa centrale. La meraviglia ritorna come strumento conoscitivo, quasi una competenza civica, la stessa che altri nostri autori hanno posto al centro dei loro racconti più intensi.

L’insieme richiama opere che hanno raccontato identità ferite e terre contese, sia nelle migrazioni sia nelle rovine del dopoguerra, con una lingua capace di restituire l’ampiezza del disorientamento e la tenacia del ricominciare. Il catalogo recente offre più di un parallelo tematico, segno di una sensibilità diffusa verso chi subisce scelte calate dall’alto. L’eco della denuncia affiora con compostezza: la guerra dei potenti si consuma sulla pelle di chi lavora, studia, compra il pane, prepara una sala per le prove. La pagina mette in campo un controcanto dell’orrore: l’arte come gesto utile, la cultura come pratica che salva la qualità del vivere.

L’architettura complessiva possiede una curvatura armonica: l’esposizione della normalità, la rottura, il lavoro di ricucitura e infine il primo concerto. Il messaggio non offre facili consolazioni.

Ritrovare l’armonia dopo una ferita del genere richiede costanza, ascolto reciproco, pazienza. La resilienza qui non coincide con un motto motivazionale, coincide con la disponibilità a esercitarsi ancora, a curare ogni passaggio, a rifare un orlo di pantaloni perché il corpo sul palco abbia dignità. Il finale lascia un senso di commozione dolceamara: la comunità riconosce sé stessa nell’atto del suonare e del tacere insieme. In quella sincronia cresce la città, in quella disciplina prende forma un’educazione civile che oggi risulta indispensabile come l’acqua e il pane.

Questo romanzo consegna, dunque, una formula comprensibile a chiunque: la musica non ferma le bombe, restituisce però al tempo una misura giusta e rende meno fragile il legame tra le persone. La meraviglia non si riduce a stupore infantile, diventa metodo per attraversare la paura e farne racconto. La storia potrebbe essere quella di un ragazzo qualunque e proprio per questo riguarda tutti. Chiudendo il libro, l’orecchio conserva ancora un fremito, come dopo gli applausi: il desiderio di portare fuori dalla sala ciò che è accaduto dentro, perché se la guerra toglie voce ai vivi, il concerto la restituisce con parsimonia e coraggio.

