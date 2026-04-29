Audizione con i rappresentanti degli studenti delle superiori e delle università

La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), in seduta congiunta con le commissioni Quarta - presieduta da Gianpaolo Trevisi (Partito Democratico), vicepresidente Rosanna Conte (Lega-LV) - e Quinta - presieduta da Manuela Lanzarin (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico) -, nel corso della seduta odierna, alla quale ha partecipato l’assessore regionale, Paola Roma, e il referente per le politiche giovanili dell’Ufficio scolastico regionale, Sandra Costa, ha sentito in audizione i rappresentati delle organizzazioni studentesche delle scuole superiori e delle università sul tema del disagio giovanile. In particolare, sono stati invitati a fornire il proprio contributo i presidenti delle Consulte provinciali degli studenti di Padova, Belluno, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, nonché i presidenti delle assemblee di rappresentanza studentesca delle università di Padova, Venezia e Verona.

“È stato un momento storico per il Consiglio regionale - ha dichiarato, a margine della seduta, il presidente Soranzo - perché abbiamo avuto l’opportunità di sentire i rappresentanti delle consulte studentesche delle sette province del Veneto, delle università e il loro coordinamento regionale: all’appello dei giovani di essere ascoltati, la Regione del Veneto ha risposto immediatamente. Posso dire senza dubbio che da questo confronto è nata una collaborazione molto stretta: un rapporto che oggi non solo si è consolidato, ma si è ulteriormente rafforzato tra studenti e istituzioni. L’obiettivo è costruire un ponte ampio e reciproco di collaborazione, che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. I contributi emersi questa mattina durante l’audizione diventeranno elementi preziosi per l’attività legislativa del Consiglio e per i provvedimenti dell’esecutivo regionale. L’attenzione che il Presidente Stefani e l’intera assemblea hanno sempre dimostrato si traduce oggi in atti e azioni concrete. Questo lavoro proseguirà, così come continueranno gli incontri: il dialogo resterà intenso e costante, perché questa è la strada giusta. L’obiettivo è creare un ecosistema capace di coinvolgere tutti, per affrontare le sfide del presente e del futuro e, soprattutto, per costruire in modo consapevole la società di domani”.

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