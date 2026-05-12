Autonomia. Presidente Zaia: “Bene l’avvio dell’esame parlamentare degli schemi di intesa."

“L’avvio dell’esame in Parlamento degli schemi di intesa preliminare per l’Autonomia differenziata è un passaggio importante, concreto, atteso. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, le Camere iniziano ad affrontare le proposte di autonomia di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. È la conferma che il percorso procede dentro l’iter previsto e che una riforma sulla quale il Veneto ha investito anni di lavoro, passione e determinazione continua il suo cammino istituzionale”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, commentando l’incardinamento nelle commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato degli schemi di intesa tra Governo e Regioni richiedenti.

“Ringrazio il ministro Roberto Calderoli – prosegue Zaia – per la determinazione con cui sta portando avanti questo dossier, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver confermato la volontà del Governo di proseguire su una riforma importante. Per il Veneto l’Autonomia non è mai stata uno slogan: è una battaglia democratica, nata da un mandato popolare chiarissimo, espresso con il referendum del 2017, e portata avanti con serietà, pazienza e rispetto delle istituzioni”.

“Per la prima volta – aggiunge il Presidente – il percorso dell’Autonomia arriva sui banchi parlamentari attraverso gli schemi di intesa preliminare. Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto seguono con attenzione questi passaggi. Conclusa la fase dei pareri, si aprirà quella delle approvazioni e delle votazioni. Il Veneto aspetta con entusiasmo il momento in cui l’autonomia sarà pienamente operativa per queste prime materie. Per noi è un’occasione per responsabilizzare i territori, migliorare l’efficienza amministrativa e avvicinare le decisioni ai cittadini. È una riforma che guarda al futuro, perché chiede più responsabilità, più efficienza e più capacità di dare risposte concrete alle comunità”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO