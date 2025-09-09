Baldin (M5S): “Petizione per fermare la nuova autostrada del mare"

Oggi, a palazzo Ferro Fini, la Capogruppo del Movimento 5 Stelle, Erika Baldin, ha presentato una petizione per “dire no alla nuova autostrada del mare, la cosiddetta ‘Via del mare’, impattante per i conti pubblici, che genererebbe nuovo inquinamento e che non risolverebbe il problema del congestionamento del traffico veicolare. Serve, piuttosto, pensare a una diversa mobilità, realmente sostenibile, che colleghi le località balneari, rispettosa dell’ambiente, meno costosa. Per noi è prioritario investire nel trasporto su rotaia.”

“Gli attivisti del Movimento 5 Stelle hanno già raccolto circa duemila firme per presentare una petizione popolare – ha aggiunto la Capogruppo - Sono tanti i cittadini contrari alla Via del mare, a una ulteriore opera sul territorio veneto che porterebbe in dote nuovo cemento. È prioritario, per noi, realizzare la viabilità locale, per poi, eventualmente, pensare a nuove soluzioni, comunque meno impattanti. Ricordo che ho proposto una modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale per rendere obbligatorio riferire in Aula sulle petizioni presentate dai cittadini.”

“E rammento, altresì, la nostra proposta di rendere gratuito, per i giovani, il trasporto pubblico locale”, ha concluso Erika Baldin.

Fabio Rossignoli, rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle del Veneto Orientale, ha chiarito che “noi non siamo per il no a prescindere, chiediamo semplicemente, prima di pensare alla Via del mare, che vengano realizzate, e messe in funzione, le strade locali, secondarie. E allora, con ogni probabilità, ci renderemmo conto di come la nuova autostrada del mare non sarebbe più necessaria. Senza dimenticare che essa verrebbe in gran parte realizzata su una strada pubblica che abbiamo già pagato, che taglierebbe un pezzo di campagna, che rischierebbe di isolare diverse attività commerciali, con costi elevati per la collettività. Bisognerebbe piuttosto pensare a soluzioni alternative, ragionando con una visione più a lungo termine. Prioritario è investire sul trasporto ferroviario. Per questo, abbiamo già raccolto duemila firme, tra cartaceo e online.”

Valentina Manente, del Movimento 5 Stelle di Treviso, ha spiegato i due “principali aspetti critici legati alla nuova autostrada del mare: essa riporterebbe il traffico pesante nei piccoli centri, con il rischio di incidenti e danni ambientali; inoltre, l’attuale Treviso- Mare è stata realizzata con soldi pubblici: ora i cittadini sarebbero costretti a pagare una nuova tassa per andare al mare? Vogliamo una mobilità diversa, su rotaia, e una nuova visione del trasporto pubblico locale.”

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO