Barbara Sirotti, attrice e doppiatrice, conferma il suo impegno contro la violenza di genere, dopo aver trasformato un'esperienza di violenza domestica in un percorso di rinascita e di testimonianza. I suoi cortometraggi ARIA e LIBERA sono stati presentati nei più importanti festival: Roma, Cannes e Venezia. In questa intervista, che precede l'uscita del suo libro "La radio di Nina. Il coraggio di parlare ai ragazzi di violenza", racconta come una storia per ragazzi possa offrire spunti di riflessione anche nell'ambito dell'educazione sentimentale e sessuale nelle scuole.

Ciao Barbara, vuoi fare una breve presentazione di chi sei e di cosa ti occupi?

Anni fa ho vissuto sulla mia pelle una violenza domestica paralizzante. Sono stata aggredita dall'uomo che mi stava accanto e del quale mi fidavo, in un episodio che ha messo a rischio la mia vita. Da quel trauma ho avviato un percorso di elaborazione accompagnata da Alessandro Melas, ipnotista e operatore olistico, e ho trasformato il buio e il dolore della mia anima in due cortometraggi: ARIA e LIBERA. I due corti hanno ottenuto più di 60 premi in tutto il mondo e sono arrivati a Cannes, a Roma e al Red Carpet di Venezia. Oggi porto questa esperienza nelle scuole, nei centri antiviolenza e negli incontri pubblici, come la Fidapa (sezione di Sabaudia) che ha seguito tutta l'evoluzione del mio percorso. Voglio diffondere, così come le onde radio del romanzo, la testimonianza che rinascere è possibile.

Il tuo è un racconto per ragazzi all'interno del quale parli di femminicidio, ricerca della verità e coraggio di chiedere aiuto. Cosa ti ha spinto a parlare di questi argomenti così delicati?

Quando la cronaca ci parla di femminicidi e violenze di genere, ogni tanto sullo sfondo vediamo i figli delle vittime, spesso anche molto piccoli, che dovranno affrontare in età adulta una verità inaccettabile. Mi sono chiesta come possano vivere tutto questo quei ragazzi e i loro coetanei. Da qui l'idea di un racconto che cerca di consegnare ai ragazzi gli strumenti per riconoscere la violenza, non chiudersi nel silenzio, dare un nome alle proprie paure e trovare il coraggio di chiedere aiuto a un adulto fidato. Sono convinta, come Bruno Editore che ha creduto in questo progetto, che l'educazione affettiva e la conoscenza dei segnali di abuso siano il primo strumento di prevenzione. Per questo ho scelto di rivolgermi ai più giovani, dai tredici anni in su.

Ti va di raccontarci in breve di cosa parla il libro e quale messaggio vuoi condividere con i tuoi lettori?

La protagonista è Nina, una ragazza di tredici anni che ha già conosciuto il dolore più grande: sua madre è stata vittima di femminicidio. Da allora vive circondata da silenzi, mezze verità e adulti che sembrano sapere più di quanto siano disposti a raccontare. Una notte accade qualcosa di straordinario e, attraverso una vecchia radio, Nina parte alla ricerca della verità, che la porta verso un diario nascosto, messaggi mai ascoltati e prove capaci di ribaltare tutto, fra le atmosfere oscure della milonga "Luna Negra". Nina scopre che la morte della madre non fu un gesto improvviso, ma l'ultimo atto di una violenza durata a lungo. Il messaggio che voglio condividere è che il vero coraggio non consiste nell'affrontare il pericolo da soli, ma nel chiedere aiuto: la verità non può restituirti il passato, ma può liberare il tuo futuro.

Sappiamo che l'uscita del libro è accompagnata da un percorso per le scuole. Ti va di spiegarci meglio questa iniziativa?

Insieme al libro abbiamo preparato un percorso pensato per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Comprende una scheda di lettura per i docenti con dieci domande guida per la discussione in classe, sette percorsi per l'ora di educazione civica e attività laboratoriali, elaborati con il supporto di materiali verificati dai servizi competenti. Accanto a questo, resta la mia disponibilità per presentazioni nelle scuole e incontri con i centri antiviolenza.

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. C’è un ultimo messaggio che vorresti lanciare a chi sta leggendo questa intervvista?

Vorrei dire a chi sta vivendo una situazione di violenza che nessuna donna dovrebbe scegliere tra il silenzio e la paura: chiedere aiuto è possibile, e rinascere anche. Io ne sono la prova. Come Nina, ognuno di noi può trasformare la propria sete di giustizia in qualcosa di più grande: una voce per tutte le persone che non riescono ancora a parlare.

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