Benvenuti in India: in via Manfredi vi accoglie il Ristorante Swagat

“Swagat” è una parola indiana e significa “benvenuto”, racchiude in sé quello spirito di accoglienza e di calore che un popolo dalla cultura millenaria sa esprimere. Non sarebbe dunque il termine più adatto per chiamare un ristorante di cucina indiana?

Hayer Sukhwinder, ristoratore indiano che è nel settore da oltre 15 anni e in Italia aveva aperto un proprio ristorante Swagat ad Alessandria. Adesso però ha voluto fare il bis e il suo via Manfredi 31. La risposta ovviamente è sì, e ci ha già pensato, ristoratore indiano che è nel settore da oltre 15 anni e in Italia aveva aperto un proprioad Alessandria. Adesso però ha voluto fare il bis e il suo nuovo locale è a Piacenza , precisamente in

Il ristorante è aperto da qualche mese, e lo staff ha già accolto decine di piacentini desiderosi di trovare la propria “porta per l’India”.

«Io sono attivo in Italia da anni – ha raccontato Sukhwinder – ho un ristorante ad Alessandria aperto dal 2012 e venivo spesso a Piacenza per fare servizio di catering. Per questo motivo ho deciso di allargare il mio business e aprire un ristorante tipico indiano anche in questa città».

Hayer Sukhwinder e il suo team

i forni a vista che sono praticamente un unicum in Italia, chi viene a magiare qui può vedere all’opera i nostri cuochi su ben tre forni divisi per preparare le varie specialità come il pane fatto in casa, i primi e i secondi. In più, abbiamo una “chicca” che sono le nostre piccole scodelle decorate a mano: qui infatti non troverete le solite, fatte in serie e tutte uguali, ma veri gioiellini che richiamano la cultura del nostro Paese». «Qui i piacentini possono trovare la cucina tipica del nostro Paese - illustra il titolare - la particolarità è che abbiamo qualcosa che ci distingue da tutti gli altri locali di questo genere: prima di tutto, chi viene a magiare qui può vedere all’opera i nostri cuochi su bendivisi per preparare le varie specialità come il pane fatto in casa, i primi e i secondi. In più, abbiamo una “chicca” che sono le nostre: qui infatti non troverete le solite, fatte in serie e tutte uguali, ma veri gioiellini che richiamano la cultura del nostro Paese».

Il menu è completo: «il mio cuore è in India, ma la mia cultura e la mia cucina prendono vita qui in Italia, offrendo un’autentica esperienza etnica a chiunque voglia scoprirla. Il ristorante è stato concepito proprio per trasportare il cliente nel cuore dell’India con sapori autentici e un’atmosfera accogliente, siamo specializzati nella cucina sia tradizionale che vegetariana, offriamo piatti preparati con spezie selezionate e ingredienti freschi seguendo le ricette più autentiche della tradizione indiana. Abbiamo gli antipasti farciti con verdure e spezie, frittelle di gamberetti e tanto altro, poi i primi a base di riso basmati e verdure oppure profumato con vari aromi oltre alla crema di legumi, i secondi con l’immancabile pollo al curry, l’agnello e il pesce, per finire con i dolci tipici della nostra tradizione come il barfi che è un piccolo quadrato con frutta secca. Gli allergeni dei piatti sono chiaramente indicati per venire incontro a chi ha delle intolleranze, stiamo organizzando anche servizi take away, e siamo aperti tutti i giorni con menu pranzo e alla carta la sera».

Alcune delle specialità di Swagat

prenotare un tavolo online. Sul sito www.swagat.it ci sono tutte le informazioni e la possibilità di

Non è finita qui, Swagat diventerà anche un locale per chi vuole divertirsi alla sera in stile India: «Abbiamo pensato anche a questo, organizzeremo eventi musicali e di intrattenimento per far conoscere meglio ai piacentini la nostra cultura. Ho scoperto Piacenza nella mia vita ed è una città che mi è piaciuta fin da subito, accogliente, bella e dove si sta bene, ecco perché ho voluto portare qui la mia cultura, il mio Paese, regalare ai clienti un’esperienza che non sia solamente gastronomica, ma sensoriale a 360 gradi».