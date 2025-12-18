Benvenuti nella casa del futuro: Tineco porta le sue soluzioni smart al CES 2026 di Las Vegas

Dal 6 al 9 gennaio, Tineco sarà presente al CES 2026 di Las Vegas, la più importante fiera mondiale dedicata all’innovazione tecnologica. All’interno del Venetian Expo (Bellini Boardroom 2103 & 2104), lontano dal caos della fiera, il brand invita media, creator, buyer e partner a scoprire il futuro della casa smart: tra anteprime mondiali e soluzioni già amate dai consumatori.

In uno spazio raccolto, che richiama l’intimità della casa, sarà possibile immergersi nell’innovazione Tineco, testare le ultime novità e confrontarsi con gli esperti su come ingegneria intelligente, design raffinato e semplicità d’uso possano migliorare la vita di tutti i giorni.

Protagoniste dell’evento saranno le serie Scientist e Artist, con i loro best seller che hanno già conquistato il pubblico internazionale, ma non mancheranno le sorprese.

Tineco presenterà in anteprima mondiale due nuovi modelli di aspirapolvere lavapavimenti, pensati per rivoluzionare la pulizia domestica e offrire un’esperienza ancora più smart.

Ci vediamo al CES!

📍 Venetian Expo – Bellini Boardroom 2103 & 2104

📅 6-9 gennaio 2026

