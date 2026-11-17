Scrivere e pubblicare un libro non è mai stato così accessibile. Eppure, la distanza tra “mettere un file online” e “pubblicare un libro che vende” non è mai stata così ampia. È su questo gap che Bookst, società italiana specializzata in scrittura, pubblicazione e promozione editoriale, ha costruito il proprio modello: servizi da grande casa editrice, tecnologia proprietaria, trasparenza totale sui risultati.

Il problema che Bookst risolve è semplice da enunciare e difficile da risolvere: la stragrande maggioranza di chi vuole pubblicare un libro si trova davanti a tre strade, tutte insoddisfacenti. La prima è la casa editrice tradizionale: fino a 8-10 mesi di attesa, royalties attorno all’8-10% pagate anno su anno, nessun controllo diretto delle vendite, nessuna possibilità concreta di fare marketing sul proprio libro. La seconda, sempre più diffusa, è quella delle cosiddette case editrici a pagamento: pubblicano a loro nome, trattengono una quota delle royalties e restituiscono all’autore un controllo solo parziale sul proprio lavoro. La terza è il fai-da-te su Amazon: risultati spesso amatoriali, copertine non competitive, titoli mal posizionati, pagine prodotto che non convertono.

Bookst si colloca in un quarto spazio, diverso da tutti e tre: un operatore professionale che eroga servizi di qualità editoriale alta in tempi rapidi (un libro scritto e pubblicato in circa 6 settimane, o 2 settimane dalla consegna dei materiali per chi ha già il manoscritto pronto), restituendo all’autore il pieno controllo economico, fino al 70% di royalties mese su mese, con rendicontazione giorno per giorno direttamente sulle piattaforme di distribuzione, senza intermediazioni e con gli ISBN intestati all’autore.

Il modello di servizio di Bookst copre l’intera filiera editoriale in quattro aree distinte e combinabili.

La prima è la SCRITTURA PROFESSIONALE: per chi ha un’idea, un’esperienza o una competenza da mettere su carta, Bookst assegna uno scrittore di profilo editoriale elevato, professionisti con esperienze in grandi testate nazionali, case editrici tradizionali o ghostwriting per personaggi famosi. Il percorso è strutturato: videocall iniziale di 4 ore, indice commentato approvato dall’autore, sviluppo per tranche con feedback iterativo. Tutto avviene su una piattaforma digitale proprietaria dove l’autore può leggere, commentare e approvare ogni sezione e chattare in tempo reale con lo scrittore. Al termine viene rilasciato un certificato antiplagio e anti-AI, elemento diventato obbligatorio dopo l’entrata in vigore degli obblighi di trasparenza previsti dall’EU AI Act ad agosto 2026. I diritti d’autore restano integralmente all’autore.

La seconda è la SCHEDA DI VALUTAZIONE EDITORIALE e l’EDITING: per chi porta già un manoscritto e vuole sapere con chiarezza se è pronto per la pubblicazione, Bookst offre una valutazione professionale approfondita a cura di editor con almeno 25 anni di esperienza, con consegna di una scheda scritta di circa 12 pagine. La scheda analizza struttura, stile, leggibilità, coerenza, ritmo, target di riferimento, potenziale commerciale e suggerimenti operativi concreti. L’editing professionale, distinto dalla correzione bozze, che interviene solo su refusi, doppioni e punteggiatura, lavora invece a fondo su struttura, stile, ritmo e chiarezza: un intervento su come il libro è scritto, non solo su come è corretto.

La terza area è la PUBBLICAZIONE PROFESSIONALE: impaginazione per cartaceo ed ebook, copertina (prima, dorso e quarta) realizzata da grafici con oltre 25 anni di esperienza, 2 ISBN intestati all’autore, deposito legale, copia di prova spedita fisicamente prima della pubblicazione definitiva. La distribuzione è capillare: Amazon KDP con pagina autore ottimizzata per l’algoritmo, oltre 40 librerie online (Mondadori, Feltrinelli, IBS, Libraccio, Google Libri, tra le altre), e ordinabilità in tutte le librerie fisiche.

La quarta area è la PROMOZIONE EDITORIALE: campagne su Amazon Ads con ottimizzazione settimanale delle offerte e dei posizionamenti, ufficio stampa con invio a giornalisti e redazioni in organico (senza acquisto di spazi pubblicitari), landing page ad alta conversione, comunicati stampa pubblicati su ANSA.it e distribuiti ad ANSAnow, la piattaforma professionale con oltre 5.000 giornalisti iscritti. L’approccio alla promozione è su misura: i pacchetti standard (Servizio ANSA, Amazon Ads, Ufficio Stampa PR) possono essere combinati o integrati con strategie più ampie che includono social media, influencer marketing, eventi di settore e fiere letterarie.

Il modello di pagamento è flessibile: bonifico, carta di credito, tre rate a interessi zero con PayPal, Klarna o Scalapay, oppure finanziamento fino a 12 rate con HeyLight.

Bookst Srl è una società italiana con sede a Milano (Via Ripa di Porta Ticinese 39, 20143) specializzata nella scrittura, pubblicazione e promozione professionale di libri per imprenditori, professionisti e autori privati. Opera attraverso una piattaforma digitale proprietaria che connette l’autore con il professionista assegnato e garantisce trasparenza e controllo su ogni fase del processo editoriale. I libri pubblicati da Bookst vengono distribuiti sia in formato cartaceo sia in ebook su Amazon KDP e nelle principali librerie online e fisiche italiane e internazionali. L’azienda eroga anche servizi di promozione editoriale, tra cui la pubblicazione di comunicati stampa su ANSA.it, la gestione di campagne Amazon Ads e l’ufficio stampa per copertura giornalistica organica.

Partita IVA: 14033080962.

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